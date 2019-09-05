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林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

單親媽為職棒選手兒揹稅 士林分署關懷慰問

2019-09-05 13:59中央社 台北5日電

梁姓職棒選手以簽約金300萬元加入球隊，簽約時未成年，所得稅由母親繳納卻欠繳。行政執行署士林分署今天表示，追繳時發現梁母生活窘迫，昨由分署長前往慰問，希望她順利渡過難關，繳清欠稅。

士林分署新聞稿指出，單親媽媽阿玲（化名）因欠繳民國103年度綜合所得稅新台幣21萬餘元，被財政部台北國稅局士林稽徵所移送士林分署執行。

執行人員前往阿玲住處調查，發現阿玲家徒四壁，屋內堆滿雜物，生活似乎相當刻苦。阿玲向執行人員表示，當初和前夫離婚，答應幫他揹下債務600多萬元，以換取小孩的監護權。

阿玲說，大兒子在高中選秀時，被職業棒球隊選中，以新台幣300萬元的簽約金簽下合約，原以為兒子的經紀人會處理這筆簽約金的稅款，沒想到經紀人並沒有處理。

阿玲還說，因為簽約當時兒子尚未成年，這筆欠稅就落在她身上，當初的簽約金有100萬元要給棒球協會，剩餘的扣除家用都拿去還前夫的欠債。

阿玲還表示，大兒子加入職棒有收入，但因吃住都在球隊，有一大部分要上繳給球隊，扣除自己的生活費用，每個月只能給阿玲家用約1萬元，近日得知前夫媽媽跟妹妹都罹癌，前夫卻不見人影，在自己生活困頓的情況下每個月還匯款2萬元給前夫媽媽跟妹妹。

士林分署表示，阿玲除揹前夫欠下的600多萬元債務，又因小孩棒球簽約金而欠稅，近日執行同仁得知阿玲前陣子因工作關係不慎摔斷腿無法工作，又感染急性盲腸炎，生活更是雪上加霜。

士林分署分署長莊俊仁昨天到阿玲家關心她的傷勢及病況，並將士林分署愛心社提供的慰問金5000元交給阿玲表達關心慰問之情。阿玲眼眶泛紅，多次向執行人員表示感激之意，並表示等病好了，將立即外出工作，希望每月分期繳納5000元以償還欠稅。

莊俊仁也勉勵阿玲加油並表示士林分署願意提供各種協助，讓她能順利渡過難關，繳清欠稅。

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