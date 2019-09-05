1個多月2起…牧場員工墜攪拌機 慘遭絞死

2019-09-05 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



牧場人員墜飼料攪拌機送命意外，短短一個多月內已有兩起。圖為今年7月嘉義六腳鄉事故的現場照片。 圖／台南市消防局提供 分享 facebook

昨天台南一名牧場女員工不慎墜入飼料攪拌機送命，7月21日在嘉義六腳鄉也有一名71歲員工，操作機器不慎掉入粉碎機內死亡。短短一個多月，就發生兩起牧場工人掉落攪拌機意外。

畜牧業推測，應是機器老舊、人員訓練未落實，加上沒有遵守牧場的標準作業程序，才造成意外發生。

中華民國酪農協會理事長洪長進表示，過去不曾聽聞類似意外，這陣子卻發生兩次，頻率很高。尤其這類機器大且需要抬高，至少要離地面兩、三公尺，人是怎麼掉進去，他想不透。

他說，畜牧業者的牧場工安管理必須留意，操作機械也要遵守標準作業程序，施作場所必須貼警語，同時要採用顏色標記、確實管理，工作人員的相關訓練也必須要落實，一旦機械有使用不順的狀況，第一時間應該先把電源關閉，才進行維修動作。協會近期也會持續透過講習、簡訊，提醒畜牧業者多留意，把意外傷害發生降到最低。

芸樟牧場場長張志名表示，以養牛為例，為了營養均衡，必須把牧草、精料等飼料充分混和餵飼；但牛很挑食，好吃的先挑走後，才吃比較難入口的芻料，所以需要用到飼料攪拌機。但攪拌機大又高，通常一旁架有樓梯供人員攀梯，方便查看飼料混和狀況。

他指出，如果機器老舊或沒有定期保養，入料切碎攪拌過程可能不順利，人員才需要頻頻爬上去查看，因此易增加意外發生風險。新穎的機器設備，根本不需要人員觀看。

晶傳國產肉品總經理李維勝表示，飼料攪拌機是把新鮮牧草與精料攪拌均勻，比較新穎、國外進口的機器，都會配有防護設備。推估會發生意外，可能是工作人員為了圖方便沒注意，才導致憾事發生。