三歲男娃迷途大哭找媽媽 警車一秒化身廣播娃娃車

2019-09-05 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



日常生活中常聽到警察以警用廣播器廣播違停車主趕快出來移車，避免影響交通，但台中市第五警分局卻發生一項趣聞，警察發現一名可愛的3歲男童迷途大哭，警車一秒化身娃娃車並以警用廣播器廣播，「警車內有名男童走失，有民眾找小孩嗎？」讓男童順利回到母親懷抱。

本周日上午9點多，台中第五警分局文昌所接獲民眾報案，瀋陽路一段一間便利超商外有名走失男童，警方到場發現是名年約3歲的男童，初步檢視男童身上沒有外傷，再細問男童家住哪邊？從哪邊走來？男童卻嚎啕大哭、回答不清。

員警鄭子強與林明發靈機一動，猜想男童年紀輕應該走不遠，便將男童安撫報上巡邏警車，並開啟警用廣播器向里民廣播，「警車內有名年約3歲男童走失，身上特徵穿深藍色上衣、黃色短褲，附近有民眾找小孩嗎？」。

警車沿著瀋陽路一段到安順二街與綏遠路口時，一名神色緊張的楊姓女子騎機車靠近，並慌張地向警方描述他的兒子走失不見了。

「媽媽！」原本坐在巡邏車後座的男童，一見到女子立即興奮大喊，經警方比對楊女手機內確實有男童相關照片，母子身分無誤，而楊女見到兒子安然無恙在人民保母的巡邏車上，這才卸下心中大石。