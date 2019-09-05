被債務壓到想一了百了 高雄中年男到屏東跳河

2019-09-05 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣警局東港分局崁頂分駐所巡佐陳信宏、警員林進文前天獲報，有名男子在崁頂鄉力社村興社大橋邊跳河，員警立即趕往現場同時通報消防隊，到達現場時，該名男子在河裡載浮載沉，消防隊員隨後救起送醫救治，化解一場悲劇的發生。

警方表示，住高雄市大寮區的52歲許姓男子，因積欠數百萬元債務，資金一時周轉失靈，與家人發生爭執後心情鬱悶、情緒低落，獨自從大寮區家騎機車至屏東縣崁頂鄉興社大橋邊散心，突然悲從中來，跳入河裡企圖輕生，所幸即時被發現救起送醫。

員警陪同許姓男子至醫院就診，勸他遇到人生難關仍有其他解決方法，輕生非明智之舉，所幸只有輕微嗆水，稍事休息後出院；接獲通知趕至的家屬直向員警致謝，責罵許輕生不能解決問題，許當場答應會尋求其他解決方法，不讓家屬擔心，不會再有輕生念頭。

東港警分局長劉清俊說，民眾如遇有需求或遭逢困難，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段解決，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或打自殺防治諮詢安心專線：0800-788995。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )