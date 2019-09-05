平交道死傷事故 台鐵景美=北埔列車延誤

2019-09-05 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



東部幹線4516次發生平交道死傷事故，受該事故影響，台鐵自上午8時起，景美站到北埔站間南下、北上列車有延誤情形。