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平交道死傷事故 台鐵景美=北埔列車延誤

2019-09-05 08:43聯合報 記者曹悅華╱即時報導

東部幹線4516次發生平交道死傷事故，受該事故影響，台鐵自上午8時起，景美站到北埔站間南下、北上列車有延誤情形。

台鐵局說，今天上午7時34分，4516次區間車（頭城開往鳳林），在景美=北埔間東正線景美村平交道K69+871，發生一人死傷事故，已通知路警處理中，旅客由4114次現場接駁（車上約60人），目前該區間以西正線單線行車。

4516次區間車發生平交道死傷事故。圖／取自台鐵e訂通App
4516次區間車發生平交道死傷事故。圖／取自台鐵e訂通App
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台鐵列車示意圖。本報資料照片
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事故台鐵北埔
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