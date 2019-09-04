親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

玲玲颱風外圍環流影響 氣象局提醒5日這2處注意豪大雨

香港「緊急法」：無濟於事的弦上之箭

陋室9旬嬤過世無錢下葬 8曾孫生活陷困境

2019-09-04 20:38中央社 苗栗縣4日電

苗栗縣後龍鎮魏姓一家仰賴低收入補助度日，96歲阿嬤日前過世，留下體弱無法工作的孫子和8名未成年曾孫，連喪葬費都籌不出，苗栗縣副議長李文斌籌募善款，盼拋磚引玉伸援。

苗栗縣議會副議長、阿斌哥大愛協會創辦人李文斌今天表示，魏家老阿嬤一生多舛，早年領養的一對兒女在成年後都早逝，獨自扶養的幼孫長大後又離婚入監，留下8名曾孫子女，儘管有另一名長孫魏俊雄陪伴同住在借來的簡陋屋舍，但魏俊雄健康狀況不佳，也無法正常工作，一家10人生活極為清苦，全仰賴低收入補助度日。

高齡96歲的老阿嬤日前離世，魏家連喪葬費都籌不出，李文斌透過阿斌哥大愛協會向縣府社會處申請新台幣1萬元急難救助金，並結合民間企業籌募善款，今天由後龍鎮校椅里長魏吉律陪同，將總計12萬元喪葬急救金交予家屬。

李文斌指出，魏家8名曾孫子女，最大年僅16歲，最小7歲，均尚在就學中，希望先協助喪家妥善處理好老人家後事，並拋磚引玉，盼各界伸援一起關心8名孩子的生活。

魏俊雄表示，自己體弱多病，能力有限，因為無法正常工作，經濟方面不曉得該怎麼辦，唯一能做的就是幫忙看著孩子；而8名孩子中，先前有4人曾接受安置在機構，但因適應情況不佳，決定接回，如今老阿嬤走了， 孩子們仍希望能聚在一起，不要再分開。

苗栗縣政府社會處社會救助及社工科長邱方珍指出，魏家為低收入戶，每月可領2萬4000餘元補助，8名孩子的就學費用包括學雜費、營養午餐費等均有減免，縣府會持續結合民間資源提供協助。

苗栗縣營養午餐
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

計程車轉彎不慎壓倒婦人 送醫後不治

2019-09-04 19:26

宜大圖書館施工更換省電燈管 1名工人觸電命危送醫

2019-09-04 18:50

監獄教誨師幫了母親 收容人流淚「我想變好」

2019-09-04 17:44

滿載礦泉水散落一地 駕駛吃罰單外加支付清理費

2019-09-04 17:29

新竹市客雅溪暴漲 淹沒4車幸無人受困

2019-09-04 17:21

這樣法寶、一個動作 讓你的機車不再搞失蹤

2019-09-04 14:38

影／搜索10天…水位降 終尋獲烏來溺水男童

2019-09-04 14:25

酒駕扣照男追撞小貨車 肇逃9小時在住處落網

2019-09-04 14:22

影／台南交警鳴笛開道送醫 新手爸媽喜獲千金

2019-09-04 14:22

中油探井新進人員訓練意外 女員工慘遭纜線綑綁死亡

2019-09-04 14:22

台中風大吹落裝潢木板 砸中婦人左腳變形

2019-09-04 14:22

員工鬧烏龍 誤開900多萬元購物發票報警追回

2019-09-04 14:22

影／左轉未讓直行機車 花蓮騎士雙載被彈飛

2019-09-04 14:20

獨居男子數日未進食餓蹲路旁 淡水警方及時伸出援手

2019-09-04 13:41

高雄台88線車禍大貨車撞上曳引車 1男子送醫

2019-09-04 13:40

台中青年跨下一大包 竟綁5隻活體龜企圖桃機闖關

2019-09-04 13:39

麻豆南下4大車連環撞 1死1傷

2019-09-04 13:34

醉男隨機攔女騎士襲胸 竟還與女友痛毆女騎士

2019-09-04 13:16

搞丟手機警速尋回 日系花美男：台灣人溫暖不貪心

2019-09-04 12:26

祖孫疑摸黑騎車出門墜溝 4歲女孩哭聲引人驚覺意外

2019-09-04 11:49

受阻7小時 國道麻豆死亡車禍近午恢復通車

2019-09-04 11:48

畜牧場女員工餵牛 不慎跌進飼料機慘遭攪拌亡

2019-09-04 11:46

保母虐童直播主到她家抗議 中檢依重傷害罪將她起訴

2019-09-04 11:35

貨車司機不慎衝出道路 影響集集支線正常運行

2019-09-04 11:34

機警婦人半路攔警車 順利送母就醫脫險

2019-09-04 11:09

5歲走失男童說出阿嬤職業 警察立刻找到家人

2019-09-04 10:35

高雄大雨中人孔蓋掀開 轎車陷坑動彈不得

2019-09-04 10:32

影／大雅交流道遇警盤查點 疑喝酒駕駛不停車受檢落跑

2019-09-04 10:32

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32

貨車國道挨撞翻覆 鳳梨水果掉滿地

2019-09-04 09:55

影／長腿妹硬是前推後擠 撞倒機車裝不知吃罰單

2019-09-04 09:51

警車故障馬上修 錢不夠？警友站協助

2019-09-04 09:39

影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00

影／高雄前金平房起火冒濃煙 屋內無人

2019-09-04 08:26

中山高台南麻豆南下追撞1死1傷 路段封閉中

2019-09-04 07:57

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

少年倒岸上 女大生落水判定意外

2019-09-04 00:31

八旬翁摔車 山區躺三天獲救

2019-09-04 00:06

落溪1日夜 重障少年奇蹟尋獲

2019-09-04 00:02
看更多

熱門文章

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

桃園龍潭大平郵局前槍擊 角頭疑遭仇殺中槍不治

2019-09-04 15:49

影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32

妹子「白皙裸背」讓萬人暴動 竟釣出本尊回應：我龍潭歐巴桑啦

2019-09-04 18:51

受阻7小時 國道麻豆死亡車禍近午恢復通車

2019-09-04 11:48

中山高台南麻豆南下追撞1死1傷 路段封閉中

2019-09-04 07:57

她十天用260度電「1560元」 網友爆：這台是電費殺手

2019-09-04 14:34

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 今與丈夫遭起訴

2019-09-04 11:05

林國慶罵陳明文「貪汙、歪哥」 妨害名譽被起訴

2019-09-04 12:24

祖孫疑摸黑騎車出門墜溝 4歲女孩哭聲引人驚覺意外

2019-09-04 11:49

離譜！強拖女同學到廁所指侵 男大生遭判4年

2019-09-04 07:58

詐貸阿伯騙走全台12家銀行5.2億 原來9年前就犯案

2019-09-04 16:17

台南市警局最新警政人事異動 統一6日到職

2019-09-04 13:04

人在國外想阿嬤！line撒嬌要照片 他一看爆笑：也太可愛！

2019-09-04 10:33

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

畜牧場女員工餵牛 不慎跌進飼料機慘遭攪拌亡

2019-09-04 11:46

5歲走失男童說出阿嬤職業 警察立刻找到家人

2019-09-04 10:35

吸金案 一男三女 共組「性福辦公室」

2019-09-04 00:37

怎麼那麼像！5年前爆紅的「平行台灣」被翻出 網一看仍驚呆

2019-09-04 16:21

確定坐牢！W命案「土豪哥」朱家龍 判關2年10月定讞

2019-09-04 17:13

桃園江姓角頭 住家前遇埋伏槍手狙殺身亡

2019-09-04 19:24

中油探井新進人員訓練意外 女員工慘遭纜線綑綁死亡

2019-09-04 14:22

苗栗檢警破獲卓蘭商店遭開2槍案 8人到案起獲4支槍

2019-09-04 12:25

水電工買飯遭嫌「為什麼那麼臭」 他無奈嘆：早麻痺了

2019-09-04 10:42

相差17歲…少女嫌太老碎唸 他談不成祖孫戀涉強暴被重判

2019-09-04 08:01

網路販售稀有瀕危植物小垂枝石松 台東男子被移送法辦

2019-09-04 15:59

影／搜索10天…水位降 終尋獲烏來溺水男童

2019-09-04 14:25

機警婦人半路攔警車 順利送母就醫脫險

2019-09-04 11:09

台中青年跨下一大包 竟綁5隻活體龜企圖桃機闖關

2019-09-04 13:39

高雄大雨中人孔蓋掀開 轎車陷坑動彈不得

2019-09-04 10:32

影／長腿妹硬是前推後擠 撞倒機車裝不知吃罰單

2019-09-04 09:51

澳洲婦藏水果闖關高雄機場 罵這英文單字慘了

2019-09-04 13:48

她遭男友背叛躲超商崩潰！暖女遞「4行紙條」安慰 網淚：天使下凡

2019-09-04 20:26

畜牧場員工跌攪拌機身亡 南區職安中心勒令停工究責

2019-09-04 16:31

八旬翁摔車 山區躺三天獲救

2019-09-04 00:06

詐領助理費1183萬元 台南議員洪玉鳳繳還檢方聲請減刑

2019-09-04 12:23

芎林縣農會前電線桿被撞斷 文山路及竹22線大停電

2019-09-04 19:35

老婦向子索討存款500萬 不肖子打傷老母判拘役

2019-09-04 14:56

挪用上億元 孫道存侵占被訴

2019-09-04 00:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top