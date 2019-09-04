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網路刊登快速放款廣告騙存簿 警：詐騙手法

2019-09-04 19:50中央社 台北4日電

以劉姓男子為首詐騙車手集團，在網路刊登「放款快速、利息低」等廣告，誘騙被害人寄存摺、提款卡至超商，實則把存簿當成詐騙帳戶，再應徵青少年前往領包裹。刑事局逮人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵一大隊副大隊長許益祥表示，日前獲報有詐騙集團在網路刊登借貸廣告，實則以話術誘騙被害民眾把存摺、提款卡寄至超商，經查，22歲劉姓男子等人為首的詐騙車手集團涉嫌重大。

刑事局查出，劉男過去曾擔任詐騙集團車手，但被警方逮捕後並移送法辦，事後卻還自行籌組車手集團。

劉男等人先在網路購物平台設假帳號，並刊登假商品或是提供快速撥款等訊息，讓被害人上鉤，完成交易後，再提供人頭金融帳戶給被害民眾，最後導致寄出貨品和收貨是不同人。

刑事局表示，詐騙集團成員還虛偽公司，並在網路刊登徵人廣告，以高薪吸引不知情青少年、學生當車手赴超商領包裹。

刑事局獲報，經專案小組跟監、比對提款畫面，清查詐騙集團成員身分及犯罪組織架構，從今年4月起，陸續在苗栗縣、桃園市、台中市等地逮捕提領車手，並在8月27日發動搜索，緝獲劉姓主嫌等人。

刑事局警訊後，依詐欺罪嫌把劉姓主嫌等22人移送苗栗地檢署偵辦。

刑事局呼籲，詐騙集團近期常在網路刊登「快速核貸」、「無工作可貸」等，以低門檻放款吸引急需資金被害人，提供自身提款卡及金融帳簿，歹徒會利用該帳戶從事詐騙，民眾應多加防範。

詐騙集團車手超商
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