宜大圖書館施工更換省電燈管 1名工人觸電命危送醫

2019-09-04 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



國立宜蘭大學委託承包商更換圖書館 省電LED燈時，20歲李姓工人觸電，一度沒有生命跡象，現場經過急救後恢復心跳，左手背嚴重電燒，仍陷入昏迷，送醫急救中。

今天下午4點25分，消防局及派出所獲報宜大圖書館有人觸電，李姓工人疑似在更換展演廳控制室施工，主電源沒有關閉產生漏電，他在更換燈管時忽然觸電發生意外，手部嚴重燒焦，整個人失去知覺。