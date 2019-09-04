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「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

監獄教誨師幫了母親 收容人流淚「我想變好」

2019-09-04 17:44聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

「這次再出獄，我一定好好做人，陪著老母」52歲阿祺現在是彰化監獄的收容人，這次已經是第二次入監，他在小學三年級眼睜睜看著父親因外遇離家，他拉著父親說：「只要你回家，我會當個乖孩子」，但父親仍頭也不回地離開，這讓他傷透了心，開始跟著壞朋友逃學、混日子，最後犯錯入獄。那次他在獄中待了15年，出獄後有一陣子他認真在工地工作，「我想做給父親看，希望他能回家」，遲遲盼不到父親回家的阿祺，最後還是跟著朋友碰了毒品，再度入獄。

今年中秋節，彰化監獄辦了懇親活動，阿祺想著母親已經80歲，早已不良於行，家裡經濟不好，應該不可能來看他，正感失落時，彰監中的王教誨師告訴他，彰化縣榮譽觀護人協進會願意贊助他的母親車資，讓母親搭計程車從福興鄉到二林看他，還幫他的母親準備了輪椅。阿祺看到母親，兩個人都含著眼淚，緊握著手。阿祺說：「我真的很感謝他們，因為我真的很想媽媽」。

彰化監獄今年推動「家庭支持暨援助家庭方案」，教誨師走出監獄，走進收容人的家中探視他的家人。王教誨師發現，其實很多收容人入獄之後，他的家中剩下年邁父母、幼小兒女和妻子，不少家屬生活過得很辛苦，卻又不知道該如何求助。王教誨師曾看到收容人的年邁母親獨居在破舊的屋子裡，屋頂破了大洞卻無力修補，他趕緊協助聯繫村里長，並尋找可以協助的社福團體，幫忙修補房子、送上物資。

王教誨師說，他去探視收容人的家庭，一開始還會被當成詐騙集團，或是被鄰居側目，但是對收容人來說，卻是那麼重要，「收容人知道我們幫助了他的家人，對家人的擔心稍減，對我們的信任增加，也更願意聽我們的建議，盡可能變好」，甚至有收容人因為教誨師幫助了母親，立刻聽話地戒菸。彰化監獄秘書陳明筆表示，家庭支持對收容人非常重要，有助於收容人在獄所內的心情穩定，並能激勵他們改過向善，「幫助他的家庭，也等於是在幫助他」。

阿祺的80歲母親因為有彰縣榮譽觀護人協進會資助車資，才得以搭計程車來與兒子會面，...
阿祺的80歲母親因為有彰縣榮譽觀護人協進會資助車資，才得以搭計程車來與兒子會面，彰監並貼心為老母親準備輪椅。記者凌筠婷／攝影
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彰化監獄今天舉辦中秋節懇親活動，今年特地開放申請資格，共讓385名收容人得以在中...
彰化監獄今天舉辦中秋節懇親活動，今年特地開放申請資格，共讓385名收容人得以在中秋節前夕與家人團聚。記者凌筠婷／攝影
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監獄詐騙集團中秋節
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