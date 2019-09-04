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這樣法寶、一個動作 讓你的機車不再搞失蹤

2019-09-04 14:38聯合報 記者林佩均╱即時報導

多數民眾騎車有習慣停放的位置，一急坐車或忽然轉彎買東西停放車輛，就忘記愛車停哪，甚至以為遭竊報案。位處台中火車站轄區的繼中派出所常接獲民眾車輛「失竊」烏龍案，警方提供尋車小訣竅，拿出手機使用拍照功能，拍下車輛附近位置、景色或門牌，不必再考驗記憶力，尋找愛車瞜。

許多旅客往來台中火車站，位於轄區的台中市第一警分局繼中所經常接獲旅客「車輛失竊烏龍案」，警方指出，多數旅客車輛停放位置固定，偶而改變停放地點、一時忘記，回程找不到愛車誤以為車輛遭竊，但靜心一找，其實車輛就在附近，沒有遭竊。

台中市李姓婦人報案稱機車不見，並說自己上週騎機車從台灣大道與繼光街口準備轉彎時，正巧看見要搭乘的公車靠站，隨機將機車停放在公車站牌旁的一根柱子下；未料，前天回台中卻找不到愛車，只好報警求救。

警方調閱附近路口監視器，研判李婦應是在轉彎後並未立即停下，而是繼續直行，警方回到原地的下一個路口，果真在公車站牌旁發現李婦的機車。李婦接獲警方通知找到機車，驚訝表示，「怎麼會這樣？」原來是自己記錯停放位置。

繼中所提供民眾記住停車位置的小訣竅，只要利用手機的相機功能，將愛車停放位置、附近景色或門牌拍起來，出門玩再多天，回程也不怕忘記愛車停放在哪邊。

李婦記錯停車位置，誤以為機車遭竊，所幸警方協助抽絲剝繭找到機車。記者林佩均／翻攝
李婦記錯停車位置，誤以為機車遭竊，所幸警方協助抽絲剝繭找到機車。記者林佩均／翻攝
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李婦記錯停車位置，誤以為機車遭竊，所幸警方協助抽絲剝繭找到機車。記者林佩均／翻攝
李婦記錯停車位置，誤以為機車遭竊，所幸警方協助抽絲剝繭找到機車。記者林佩均／翻攝
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竊盜偷竊
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