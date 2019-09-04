影／搜索10日 水位降終尋獲烏來溺水男童

2019-09-04 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市烏來區上月26日下午3時一名年僅6歲的簡姓男童與父親到福山一號橋下南勢溪內捕魚，簡男撒網後回頭卻發現兒子不見蹤影，今天進入第10天搜救行動，當地青年組成的烏來義勇軍終於在北107縣道15.7K處發現簡童遺體。

簡童的叔叔，同時也是協助搜救的16歲黃姓當地青年表示，福山部落十分團結，只要有事都一定會互相扶持。自從簡童失蹤後，搜救黃金72小時消防都有出動大批人馬與當地青年一同尋找，但因消防人力有限又有其他勤務須執行，搜救行動3天後支援人力便撤回，由轄區烏來分隊每天上班的6人會合當地青年，共約20人進行搜尋。

黃姓青年並表示，案發後簡父非常積極尋找簡童，每天都跟義勇軍與消防下水尋找，有時候晚上還會自己摸黑到溪邊找人，就是希望能快點找到兒子。

義勇軍與烏來分隊今天上午約8點30分開始進行搜救行動，因為今天的溪水較案發當時清澈，且水位下降近1公尺，義勇軍與消防人員都戴著蛙鏡下水尋找。

上午9點25分，北107縣道15.7K處傳來發現疑似簡童以跪姿卡在岸邊石縫下的消息，義勇軍通報消防集結後，眾人戴著手套下水，在11點25分將人拉出，依簡童身高等資料推斷，確認腫脹的遺體就是簡童。

簡父原有3個孩子，去年當時年僅6歲的姊姊也在南勢溪內意外溺水，4天後才在北107縣道14.5K被發現，姐姐去世後，他就禁止孩子再靠近水邊。

上月26日簡父出門去南勢溪捕魚，給年邁老母補身體之餘順便帶魚去賣以貼補家用，兒子吵著要一起去，他原本不同意，無奈經不起兒子吵鬧，才帶著他去。到了溪邊後，他讓兒子待在岸上別靠近水邊後才放心撒網捕魚，沒想到再次轉頭，兒子就不見蹤影，10天後才被尋獲冰冷遺體，讓簡父十分傷心，在現場一度痛哭失聲。