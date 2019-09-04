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台中風大吹落裝潢木板 砸中婦人左腳變形

2019-09-04 14:22聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市一名56歲何姓婦人，今早7點多行走在中華路一段上，疑因為風太大，遭外牆裝潢的木板砸中，左腳嚴重變形。救護人員到場，何婦意識清楚，後腦杓被砸傷、左腳骨折，送醫急救後無礙。

台中市政府消防局勤指中心指出，今早7點9分接獲派案，56歲何姓婦人行走在中區中華路一段上，疑因當時風太大，吹落一旁外牆裝潢的木板，木板砸傷何婦左腳，何婦飽受驚嚇。

救護人員到場，目視何婦左腳明顯變形、後腦杓被砸傷，現場處置後送醫急救，所幸何婦到院後無礙。

台中市今早風大，何婦遭一旁裝潢木板砸傷，導致左腳骨折。記者林佩均／翻攝
台中市今早風大，何婦遭一旁裝潢木板砸傷，導致左腳骨折。記者林佩均／翻攝
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台中市骨折
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