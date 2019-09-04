中油探井新進人員訓練意外 女員工慘遭纜線綑綁死亡

2019-09-04 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台灣中油公司探採事業部苗栗縣頭屋鄉外獅潭錦水84號井探井工程，一名王姓女員工（29歲）今天上午8點半在鑽井鑽機上機台，遭到纜線綑綁奄奄一息，緊急送衛生福利部苗栗醫院搶救，但仍回天乏術，案由警方進一步處理中。