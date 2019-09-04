影／台南交警鳴笛開道送醫 新手爸媽喜獲千金

2019-09-04 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「要生了！」台南市周姓孕婦即將臨盆，昨晚由李姓丈夫開車要送到婦幼醫院途中，孕婦痛苦不已，讓先生非常緊張，碰巧遇到交通警察大隊的員警在路旁執勤，他們向警方求助後，由警車鳴警笛幫忙開道，至少25分鐘車程，僅花8分鐘及時將孕婦送到醫院，今天凌晨順利產下一名女嬰，母女均平安。「這是他們的第1個小孩」李笑顏逐開說，非常感謝警方協助開道，讓他太太能平安順利生產。

昨晚7時20分，交通警察大隊警務員吳嘉倫、警員王建民正在仁德區中山路、正義路口盤查交通違規時，發現一輛白色休旅車闖越紅燈，立即攔停，李姓駕駛下車神情緊張告訴員警，懷孕中的太太身體不適，急需至醫院生產，拜託警方幫忙；吳見車上孕婦面露痛苦，必需趕赴醫院檢查，因此，請駕駛謹慎尾隨巡邏車，協助開道。

正逢下班交通尖峰時段，且天雨路滑，交通大隊員警沿途開啟警報器、鳴笛，並以指揮棒警示確保安全。據調查，平常從東區及永康區國一便道接復興路及北區小東路、東豐路接開元路，車程至少要20至25分鐘，在警車開道下，僅花8分鐘，順利抵達北區開元路上的婦幼醫院。

周婦到院時已有破水等產兆，立即由院方安排生產，今天凌晨3時50分順利產下一名健康的女嬰，母女均平安，李笑顏逐開說，這是他們的第1個小孩，非常感謝警方協助開道，讓他太太能平安順利生產。