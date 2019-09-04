台南市警局最新警政人事異動 統一6日到職

2019-09-04 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市警察局今天中午發佈最新警政人事異動，有49人調整，其中，歸仁分局偵查隊隊長陳勇志調任永康分局偵查隊隊長，麻豆分局偵查隊隊長張俊雄調任歸仁分局偵查隊隊長，將統一於本月6日到職。

異動名單如下：

1、歸仁分局偵查隊隊長陳勇志調任永康分局偵查隊隊長。

2、麻豆分局偵查隊隊長張俊雄調任歸仁分局偵查隊隊長。

3、刑事警察大隊偵查第八隊隊長王宥薦調任麻豆分局偵查隊隊長。

4、刑事警察大隊偵查組組長蔡志成調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長。

5、本局秘書室警務正王啟仁調任刑事警察大隊偵查組組長。

6、本局秘書室事務股股長林文惟調任第六分局保安民防組組長。

7、本局秘書室文書股股長何恒慧調任本局秘書室事務股股長。

8、第三分局行政組組長余志宏調任本局秘書室文書股股長。

9、麻豆分局行政組組長陳德芳調任第三分局行政組組長。

10、新營分局督察組組長劉志強調任麻豆分局行政組組長。

11、善化分局督察組組長蕭政新調任新營分局督察組組長。

12、本局督察室督察員陳志成調任善化分局督察組組長。

13、本局防治科警務正段國慧調任本局督察室督察員。

14、白河分局交通組組長王鼎欽調任新營分局交通組組長。

15、白河分局行政組組長李正鏞調任白河分局交通組組長。

16、佳里分局行政組組長林修德調任白河分局行政組組長。

17、本局犯罪預防科預防股股長葉敏旭調任佳里分局行政組組長。

18、本局後勤科警務正王俊民調任本局犯罪預防科預防股股長。

19、佳里分局交通組組長周文達調任佳里分局勤務指揮中心主任。

20、本局人事室福利股股長曾靜欽調任佳里分局交通組組長。

21、本局保安科警務正許双繻調任本局秘書室警務正。

22、新化分局勤務指揮中心主任詹銅城調任新化分局防治組組長。

23、新化分局防治組組長陳瑞麟調任新化分局勤務指揮中心主任。

24、永康分局永康派出所第七序列警務員兼所長邱緯賓陞任本局保安科警務正。

25、第六分局鹽埕派出所第七序列警務員兼所長潘惟立陞任本局防治科警務正。

26、第一分局莊敬派出所第七序列警務員兼所長王明正陞任本局後勤科警務正。

27、麻豆分局下營分駐所第七序列警務員兼所長林宗龍陞任本局秘書室警務正。

28、第一分局東寧派出所第七序列警務員兼所長施坤祥陞任本局資訊室警務正。

29、佳里分局西港分駐所第七序列警務員兼所長陳建宏調任佳里分局佳里派出所第七序列警務員兼所長。

30、佳里分局七股分駐所第八序列警務員兼所長徐春榮調任佳里分局西港分駐所第八序列警務員兼所長。

31、麻豆分局麻豆派出所第八序列警務員兼所長鄭青峯調任麻豆分局下營分駐所第八序列警務員兼所長。

32、本局犯罪預防科第八序列警務員林建男調任麻豆分局麻豆派出所第八序列警務員兼所長。

33、第一分局第八序列警務員胡宜智調任第一分局東寧派出所第八序列警務員兼所長。

34、本局犯罪預防科第八序列警務員洪震堂調任第一分局第八序列警務員。

35、第四分局華平派出所第八序列警務員兼所長陳榮吉陞任第四分局華平派出所第七序列警務員兼所長。

36、白河分局後壁分駐所第八序列警務員兼所長林義傑陞任白河分局後壁分駐所第七序列警務員兼所長。

37、第一分局德高派出所第八序列警務員兼所長陳宗鑫陞任第一分局德高派出所第七序列警務員兼所長。

38、善化分局第八序列警務員郭俊誠陞任善化分局第七序列警務員。

39、刑事警察大隊分隊長黃志賢陞任本局犯罪預防科第八序列警務員。

40、歸仁分局德南派出所巡官兼所長黃祥賓陞任第一分局莊敬派出所第八序列警務員兼所長。

41、佳里分局佳里派出所巡官兼所長吳俊祥陞任第六分局鹽埕派出所第八序列警務員兼所長。

42、永康分局永信派出所巡官兼所長莊大成陞任永康分局永康派出所第八序列警務員兼所長。

43、永康分局復興派出所巡官兼副所長許葆鑫調任永康分局永信派出所巡官兼所長。

44、佳里分局巡官林清景調任佳里分局七股分駐所巡官兼所長。

45、歸仁分局歸南派出所巡官兼所長陳侑頡調任歸仁分局德南派出所巡官兼所長。

46、歸仁分局媽廟派出所巡官兼所長孫可亦調任歸仁分局歸南派出所巡官兼所長。

47、歸仁分局龍崎分駐所巡官兼所長李慶輝調任歸仁分局媽廟派出所巡官兼所長。

48、第四分局巡官郭南佑調任歸仁分局龍崎分駐所巡官兼所長。