搞丟手機警速尋回 日系花美男：台灣人溫暖不貪心

2019-09-04 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



慕名來台中市一中街逛街的日籍森姓男子，手機遺失在計程車上，旅館人員協助報案，警方過濾車輛並通知計程車司機將手機歸還，前後過程不到1小時，讓森男驚豔台灣人的善心，並以手機翻譯軟體寫下，「台灣人真的很溫暖且不貪心」，讓他有回到「家」的感覺，開心與司機、警方合影留念。

台中市一中商圈全近馳名，不少國內、外旅客慕名到台中市逛街、大啖小吃，前天晚間9點多，旅館服務人員陪同日籍森男到台中市第二警分局育才所報案，原來森男將手機遺忘在計程車內，但不懂中文的他沒有手機翻譯軟體無法溝通，更不清楚計程車車牌號碼，只好請求台灣警察協助。

警方告訴森男不要緊張，並請他慢慢回想搭車的行車路徑及計程車車型、外觀等，警方同步調閱路口監視器，才花了約30分鐘篩選、過濾，就循著車牌聯絡上鄧姓司機，熱心的鄧男特別在百忙之中將手機送到派出所，物歸原主。

森男看到原本遺失的手機，竟然不到1小時就成功找回，開心與興奮之情顯現在臉上，並透過手機翻譯軟體向警方表示，「台灣人真的很溫暖且不貪心，司機也願意放下工作特地將手機送還給他，更對於警方的高效率感到敬佩與感謝，讓他有回到『家』的感覺。」