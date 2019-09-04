親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

文資調研尋紀念碑 2人迷途困火炎山區獲救

2019-09-04 16:02中央社 苗栗縣4日電

2名受委託調查苗栗縣苑裡圳水利文化資產人員日前攀登火炎山脈，欲尋找年代久遠的紀念碑，不料在山區迷途受困體力不支；員警會同警消、山友成功救援，期間還遭虎頭蜂螫，幸均無大礙。

苗栗縣警局通霄分局山腳派出所副所長陳錦堂今天表示，8月29日下午1時許接獲報案，有2名民眾受困火炎山山區求援，立即連絡鄰近社苓派出所員警、苑裡消防分隊人員及轄區山友約10人，趕赴山區搜尋，透過報案人手機定位逐步縮小範圍搜救，歷時3小時，終於尋獲臉色蒼白、體力透支的62歲涂姓男子與55歲范姓女子。

涂男向警方表示，因受苗栗縣政府文化觀光局委託進行苑裡圳水利文化資產調查研究，欲攀登火炎山尋找紀念碑設置點，但紀念碑設置年代久遠且山內古道經年累月遭雨水沖刷，荒煙蔓草掩蔽，找尋一整個上午均無所獲，又因初次攀爬對山區路徑不熟，最後迷路且體力耗盡受困深山裏，才趕緊打110求救。

警方表示，兩人尋獲地點位於火炎山脈東側、海拔約400公尺的山溝內，距離涂男停放車輛進入山區約4公里處，經救難人員協力順利引導護送下山；涂男及范女對於警、消、山友在危急時伸援，滿是感謝，員警也幽默稱兩人「差點被牛魔王請去作客」。

在搜救過程中，社苓派出所所長陳世偉及警員吳景平還遭虎頭蜂群攻擊叮螫，所幸兩人至大甲光田醫院診治後已無大礙。

警方提醒，登爬火炎山脈其實頗具挑戰性，建議先行上網查詢路況及登山行進路線，天氣炎熱時也務必注意水分補充避免中暑，以保障自身安全。

山友苗栗縣文化資產
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

中油探井新進人員訓練意外 女員工慘遭纜線綑綁死亡

2019-09-04 14:22

這樣法寶、一個動作 讓你的機車不再搞失蹤

2019-09-04 14:38

酒駕扣照男追撞小貨車 肇逃9小時在住處落網

2019-09-04 14:22

影／台南交警鳴笛開道送醫 新手爸媽喜獲千金

2019-09-04 14:22

台中風大吹落裝潢木板 砸中婦人左腳變形

2019-09-04 14:22

員工鬧烏龍 誤開900多萬元購物發票報警追回

2019-09-04 14:22

影／左轉未讓直行機車 花蓮騎士雙載被彈飛

2019-09-04 14:20

獨居男子數日未進食餓蹲路旁 淡水警方及時伸出援手

2019-09-04 13:41

高雄台88線車禍大貨車撞上曳引車 1男子送醫

2019-09-04 13:40

台中青年跨下一大包 竟綁5隻活體龜企圖桃機闖關

2019-09-04 13:39

麻豆南下4大車連環撞 1死1傷

2019-09-04 13:34

醉男隨機攔女騎士襲胸 竟還與女友痛毆女騎士

2019-09-04 13:16

搞丟手機警速尋回 日系花美男：台灣人溫暖不貪心

2019-09-04 12:26

祖孫疑摸黑騎車出門墜溝 4歲女孩哭聲引人驚覺意外

2019-09-04 11:49

受阻7小時 國道麻豆死亡車禍近午恢復通車

2019-09-04 11:48

畜牧場女員工餵牛 不慎跌進飼料機慘遭攪拌亡

2019-09-04 11:46

保母虐童直播主到她家抗議 中檢依重傷害罪將她起訴

2019-09-04 11:35

貨車司機不慎衝出道路 影響集集支線正常運行

2019-09-04 11:34

機警婦人半路攔警車 順利送母就醫脫險

2019-09-04 11:09

5歲走失男童說出阿嬤職業 警察立刻找到家人

2019-09-04 10:35

高雄大雨中人孔蓋掀開 轎車陷坑動彈不得

2019-09-04 10:32

影／大雅交流道遇警盤查點 疑喝酒駕駛不停車受檢落跑

2019-09-04 10:32

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32

貨車國道挨撞翻覆 鳳梨水果掉滿地

2019-09-04 09:55

影／長腿妹硬是前推後擠 撞倒機車裝不知吃罰單

2019-09-04 09:51

警車故障馬上修 錢不夠？警友站協助

2019-09-04 09:39

影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00

影／高雄前金平房起火冒濃煙 屋內無人

2019-09-04 08:26

中山高台南麻豆南下追撞1死1傷 路段封閉中

2019-09-04 07:57

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

少年倒岸上 女大生落水判定意外

2019-09-04 00:31

八旬翁摔車 山區躺三天獲救

2019-09-04 00:06

落溪1日夜 重障少年奇蹟尋獲

2019-09-04 00:02

疑爐具使用不當 南市大樓氣爆 2兄弟受傷

2019-09-03 23:24

即使內衣走光 年輕正妹仍熊抱男友阻打架

2019-09-03 20:21

驚！去年137名大專生車禍亡 教部籲管制新生騎機車

2019-09-03 19:02

失智老翁呆坐路旁回不了家 新店警暖心助返家

2019-09-03 18:27

影／北宜路上瘋狂逆向想超車 騎士轉彎處悲劇了

2019-09-03 17:48

台64線3輛車車禍 小轎車前後被貨車夾擊受困

2019-09-03 16:10
看更多

熱門文章

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32

驚！去年137名大專生車禍亡 教部籲管制新生騎機車

2019-09-03 19:02

獨／瞞著老公「夾娃娃」 外遇男與人妻偽造簽名挨告

2019-09-03 20:23

中山高台南麻豆南下追撞1死1傷 路段封閉中

2019-09-04 07:57

受阻7小時 國道麻豆死亡車禍近午恢復通車

2019-09-04 11:48

她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28

離譜！強拖女同學到廁所指侵 男大生遭判4年

2019-09-04 07:58

祖孫疑摸黑騎車出門墜溝 4歲女孩哭聲引人驚覺意外

2019-09-04 11:49

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 今與丈夫遭起訴

2019-09-04 11:05

林國慶罵陳明文「貪汙、歪哥」 妨害名譽被起訴

2019-09-04 12:24

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

即使內衣走光 年輕正妹仍熊抱男友阻打架

2019-09-03 20:21

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

人在國外想阿嬤！line撒嬌要照片 他一看爆笑：也太可愛！

2019-09-04 10:33

5歲走失男童說出阿嬤職業 警察立刻找到家人

2019-09-04 10:35

她十天用260度電「1560元」 網友爆：這台是電費殺手

2019-09-04 14:34

吸金案 一男三女 共組「性福辦公室」

2019-09-04 00:37

台南市警局最新警政人事異動 統一6日到職

2019-09-04 13:04

畜牧場女員工餵牛 不慎跌進飼料機慘遭攪拌亡

2019-09-04 11:46

撿屍回家自拍性愛影片 隱私檔案被扣成鐵證

2019-09-03 21:39

腰椎二度手術釀癱瘓 動刀醫師遭起訴業務過失傷害

2019-09-03 18:52

國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43

水電工買飯遭嫌「為什麼那麼臭」 他無奈嘆：早麻痺了

2019-09-04 10:42

相差17歲…少女嫌太老碎唸 他談不成祖孫戀涉強暴被重判

2019-09-04 08:01

慾男網戀13歲國一少女 約在菜園偷嘿咻被起訴

2019-09-03 18:51

人妻偷情懷孕誆騙丈夫墮胎 「被分手」氣炸坦白遭起訴

2019-09-03 20:55

苗栗檢警破獲卓蘭商店遭開2槍案 8人到案起獲4支槍

2019-09-04 12:25

影／北宜路上瘋狂逆向想超車 騎士轉彎處悲劇了

2019-09-03 17:48

控國民黨買票、引中共入台？ 網紅「藍阿姨」遭警查辦

2019-09-03 19:40

台64線3輛車車禍 小轎車前後被貨車夾擊受困

2019-09-03 16:10

高雄大雨中人孔蓋掀開 轎車陷坑動彈不得

2019-09-04 10:32

花蓮假純手工阿膠糕 工廠地址竟是農地

2019-09-03 18:50

影／長腿妹硬是前推後擠 撞倒機車裝不知吃罰單

2019-09-04 09:51

八旬翁摔車 山區躺三天獲救

2019-09-04 00:06

挪用上億元 孫道存侵占被訴

2019-09-04 00:44

怒妻破車窗抓姦 夫簽300萬本票反悔已晚

2019-09-03 19:22

教育部前部長吳茂昆三大案 北檢報請高檢署移轉管轄

2019-09-03 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top