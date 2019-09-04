文資調研尋紀念碑 2人迷途困火炎山區獲救

2019-09-04 16:02 中央社 苗栗縣4日電



2名受委託調查苗栗縣苑裡圳水利文化資產人員日前攀登火炎山脈，欲尋找年代久遠的紀念碑，不料在山區迷途受困體力不支；員警會同警消、山友成功救援，期間還遭虎頭蜂螫，幸均無大礙。

苗栗縣警局通霄分局山腳派出所副所長陳錦堂今天表示，8月29日下午1時許接獲報案，有2名民眾受困火炎山山區求援，立即連絡鄰近社苓派出所員警、苑裡消防分隊人員及轄區山友約10人，趕赴山區搜尋，透過報案人手機定位逐步縮小範圍搜救，歷時3小時，終於尋獲臉色蒼白、體力透支的62歲涂姓男子與55歲范姓女子。

涂男向警方表示，因受苗栗縣政府文化觀光局委託進行苑裡圳水利文化資產調查研究，欲攀登火炎山尋找紀念碑設置點，但紀念碑設置年代久遠且山內古道經年累月遭雨水沖刷，荒煙蔓草掩蔽，找尋一整個上午均無所獲，又因初次攀爬對山區路徑不熟，最後迷路且體力耗盡受困深山裏，才趕緊打110求救。

警方表示，兩人尋獲地點位於火炎山脈東側、海拔約400公尺的山溝內，距離涂男停放車輛進入山區約4公里處，經救難人員協力順利引導護送下山；涂男及范女對於警、消、山友在危急時伸援，滿是感謝，員警也幽默稱兩人「差點被牛魔王請去作客」。

在搜救過程中，社苓派出所所長陳世偉及警員吳景平還遭虎頭蜂群攻擊叮螫，所幸兩人至大甲光田醫院診治後已無大礙。

警方提醒，登爬火炎山脈其實頗具挑戰性，建議先行上網查詢路況及登山行進路線，天氣炎熱時也務必注意水分補充避免中暑，以保障自身安全。