基隆成功陸橋水泥塊從天降民眾心驚 市府：全面檢修

2019-09-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市成功一路成功陸橋昨晚傳出水泥塊砸落，最大一塊有25公分長，差點砸到民眾，讓附近住戶飽受驚嚇，議員童子瑋今天上午與文安里長李隆進前往會勘，發現還有水泥塊已剝落，搖搖欲墜，童子瑋希望市府應該盡速進行全面的鑑定，提出整修或整建的方案，要提出一個計畫出來，否則民眾經過都要提心吊膽。市府表示，今年會全面檢修。

議員童子瑋說，之前已經掉過很多次，昨晚掉的水泥塊很大，目前看還有一些水泥塊也搖搖欲墜，非常的危險，因附近有菜市場，白天人來人往非常多，希望市府應該盡速進行全面的鑑定，提出整修或整建的方案，要提出一個計畫出來，否則民眾經過都要提心吊膽。

文安里長李隆進指出，昨晚掉了很多大水泥塊，最長的有25公分，他今天檢視發現還有一大塊水泥也快掉下，因旁邊平交道每天都有很多人進出，要趕快檢修處理，否則砸到人恐頭破血流，後果不堪設想。

鐘姓鄰長表示，「掉下這麼大的水泥塊，好恐怖」，幸好當時沒火車，否則橋下一定有人，要趕快處理。

基隆市成功陸橋橋底水泥塊昨晚8點半剝落，掉落在成功一路36號前路面，水泥塊有數塊，最大的有25幾公分長，附近居民都嚇一跳，幸好沒有砸到人。

李隆進說，希望市府監速全面檢修，昨晚橋上的水泥塊突然碰一聲掉落，附近鐘姓鄰長看到，嚇了一跳。成功陸橋橋底板及邊緣水泥塊經常剝落，還砸過機車，也砸傷過人，陸橋下的攤販多年前遷走，市府曾整修過，但不時又有零星小石頭掉落，市府派廠商工人來看看，就沒下文。