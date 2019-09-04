祖孫疑摸黑騎車出門墜溝 4歲女孩哭聲引人驚覺意外

2019-09-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮68歲潘姓老翁疑似昨晚帶外孫女騎機車出門，卻不知何故連人帶車摔進田邊排水溝，今天清晨7點多有人經過南龍里的農田時，聽到有小孩哭聲，查看發現有機車掉落水溝，一名4歲小女孩在水溝裡，老翁仰躺一旁，已經氣絕，小女孩臉部有多處擦傷，手腳都有蚊蟲叮咬痕跡，目前送醫治療並觀察，案由警方調查中。

死者家人今天清晨5點多發現祖孫倆不見蹤影，四處尋找，也曾三度經過意外現場的產業道路，但因沿路未見異狀而錯過。

後龍鎮南龍里長呂煙泉指出，上午7點多有里民行經勝利街的農田，聽到有小孩哭，才發現這起意外，死者為附近的溪洲里民，意外現場的農田與路面有不小的高度落差。

死者家人說，老翁不吸菸、喝酒，但有心臟病，平日都幫女兒接送外孫女上幼兒園，老翁平日住家中一樓，昨晚10點多以後並不清楚祖孫倆的動向，今天清晨5點多發現祖孫倆不見影蹤，急著分頭四處找人，在產業道路、後龍溪出海口一帶不停搜尋。

意外現場有一道疑似機車滑落水溝的擦痕，祖孫倆是今天清晨出門還是昨天深夜就外出，有待釐清，事故原因仍待檢警相驗調查。