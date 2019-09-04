畜牧場女員工餵牛 不慎跌進飼料機慘遭攪拌亡

2019-09-04 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市消防局上午7時43分接獲關廟區五甲路一畜牧場報案，57歲吳姓女員工不慎掉入飼料攪拌機，緊急派遣大批人車救援，經搜救後，發現吳女已受機器攪拌，明顯死亡，目前等待廠商拆解機器後將大體移出。