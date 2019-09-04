保母虐童直播主到她家抗議 中檢依重傷害罪將她起訴

2019-09-04 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



中市1歲陳姓女童6月間慘遭郭姓保母虐待重傷，檢察官查出郭因無法忍受女童的哭鬧，抱女童腋下猛力搖晃，再抓女童左手，直接從嬰兒床用力拉出，摔往地板上的床墊，致女童頭部重創、左手骨折，迄今仍無法自行進食、左側肢體偏癱，台中地檢署依重傷害等罪起訴郭姓保母。

郭姓保母虐童致重傷害案發生後，陳姓女童與死神博鬥消息傳出後，直播主號召群眾前往太平區郭姓保母家抗議並直播，現場數度發生警民衝突，直播主等近10人涉嫌妨害公務等，目前由中檢察察官偵辦中。

郭女的丈夫鄭姓警員也被控重傷害罪，經檢察官調閱大樓監視器畫面，查出鄭男在案發時，離開租屋處，騎機車前往所購的新屋處處理裝潢，有不在場證明，經被害人陳女撤回告訴，檢察官因此將鄭男為不起訴處分。

檢察官查出，郭姓保母照顧3個幼兒，面對幼兒經常哭鬧，情緒相當不穩定，在案發前20日，曾向友人抱怨「最近發脾氣的頻率越來越高」、「不然誰想沒事一直生氣」、「要來吃助眠的」。郭姓保母在案發後，否認犯案，直到被羈押後，才坦承虐童。

起訴書指出，郭女（29歲）與擔任警職的丈夫鄭男（獲不起訴處分）育有1子，她於今年3月間取得合格保母證書，4月間收托幼兒「吉寶 」、再於同月30日收託陳姓女童，連她的幼子「小晨」，郭女實際照顧3名未滿2歲的幼兒。

至6月21日上午，郭女獨自在家照顧兒子「小晨」、及陳姓女童，當時郭在托育房內，要為躺在嬰兒床內的陳姓女童更換尿布，但陳女兩腳伸直，未配合換尿布，而「小晨」在旁鬧脾氣，郭用手拍女童大腿，要女童配合換尿布，但女童越哭越大聲。

郭女無法忍受2名幼童同時哭鬧，因而情緒失控，憤而將陳姓女童從嬰兒床抱起，在女童頭頸部未受支撐下，雙手抱住女童腋下，造成女童頭部遭劇烈搖晃、甩動，再將女童放回嬰兒床。

然女童持續哭鬧，郭女盛怒下，以她的左手抓女童左手，將女童從嬰兒床上拉出嬰兒床，直接將女童猛力摔往嬰兒床旁邊，放置於地板上的雙人床墊上，致女童頭部受重創。

不久後，郭女發現女童有異狀，為女童進行心肺復甦術，但仍無好轉，即向警報案，警消趕到將女童送醫急救，醫護人員發現女童頭部重創、左手骨折等傷害，經緊急施以開顱手術。