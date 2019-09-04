祖孫外出摔車阿公陳屍溝渠 5歲孫女哭相伴

2019-09-04 11:29 中央社 苗栗縣4日電



苗栗縣後龍鎮一名老翁騎機車載5歲外孫女出門，今天清晨被發現人車摔進溝渠，女童疑因不知如何求救，只能在旁陪伴，上午被路人發現時，女童呆站水溝內哭泣，老翁已無氣息。

苗栗縣後龍鎮南龍里郭姓居民指出，今天一早出門行經勝利街時，聽到路旁傳來小孩哭聲，上前查看赫然發現，1輛機車倒栽蔥摔進路旁溝渠，機車騎士陳屍在水深不到20公分的水溝內，另外還有1名女童站在旁邊哭泣，連忙通知里長。

後龍鎮南龍里長呂煙泉表示，接獲里民通知後，趕緊前往協助把女童抱回路面，同時通報員警和消防救護人員，女童臉部有多處擦傷，手腳遭蚊蟲叮咬，意識清楚，看起來「很勇敢」。

警方初步調查，死者為68歲潘姓老翁，5歲女童則是外孫女，懷疑機車摔落一旁溝渠後，女童不知如何求救，直到上午路人發現送醫時，為時已晚。

家屬指出，女童平常跟阿公的感情很好，一起同住的還有阿姨；阿姨昨晚10時許還幫女童洗澡，但今天清晨5時起床到處找不到2人，沒想到在距離住家不到1公里的地方，發生意外。

女童阿姨表示，父親不抽菸、不喝酒，但有心臟病史，平常只有中午買便當才會外出，幾乎每天都走這條路，應該非常熟悉，實在無法理解為何祖孫2人會摔入溝渠內；警方則在現場進行蒐證，調查釐清意外發生原因。