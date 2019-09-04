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烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

5歲走失男童說出阿嬤職業 警察立刻找到家人

2019-09-04 10:35聯合報 記者游振昇╱即時報導

5歲男童獨自外出走失，在超商逗留，警察幫忙找家人，男童最後說出關鍵字，阿嬤的職業是裁縫師，馬上找到他家人。

台中市清水警分局明秀派出所警員警員陳柏偉、劉佳竺等員，日前獲報，沙鹿區晉文路的超商前「有糾紛，小孩不願回家」，原以為是家庭吵架，孩子不想回家，當警方到場後才發現原來是個5歲的男童自行跑出家門，民眾找不到家長，趕緊報警協助。

警方到場後詢問男童住家、怎麼來的，只見男童童言童語的回答「我住在媽媽家」、「計程車等一下就來了」。

警方詢問鄰近住家均表示不認識該男童。在場的女警與民眾還買了飲料及甜點請男童食用同時安撫情緒，這時機警的陳姓員警詢問男童，家裡在做什麼工作時，男童看著員警回答「阿嬤那裏車衣服」，有了這句話，陳姓員警又挨家挨戶詢問，約10分鐘許，終於在離超商約600公尺的住家找到男童阿嬤，結束了這場男童失踨記。

男童阿嬤表示，孫子住台北，因為暑假期間無人照顧才從台北接來台中住，警察通知才發現孫子不見了，幸好有熱心警察與民眾的幫忙，孫子才安全返家，不然真的不知道該怎麼跟男童父母交代。

清水警分局明秀所長張鎧倫呼籲，家中的寶貝小孩千萬要顧好，切勿一時疏忽而造成終生遺憾，也建議家長可以為小孩佩戴名牌或項鍊，上面寫上孩子的名字與聯絡人電話，讓孩子走失時能迅速通知家屬。

5歲男童走失，台中清水警方幫忙找到家人。圖/警方提供
5歲男童走失，台中清水警方幫忙找到家人。圖/警方提供
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5歲男童走失，台中清水警方幫忙找到家人。圖/警方提供
5歲男童走失，台中清水警方幫忙找到家人。圖/警方提供
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警察超商失蹤
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