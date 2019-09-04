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烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

39歲簡姓男子上月26日下午3時許帶著年僅6歲的兒子到烏來區福山一號橋下捕魚，簡男撒網後回頭卻發現兒子不見蹤影，今天進入失蹤第10天，有民眾報案指稱看到疑似男童遺體，經搜救人員查看後，確認於北107縣道15.7K處發現簡童遺體。

簡父原有3名孩子，大女兒在去年趁家人不注意時，與表姊溜到溪邊玩水卻意外遭沖走，4天後警消才發現她的遺體，今年兒子又發生意外，讓簡父十分難過、自責。

簡父說，他和老婆已離婚分居，現在和年邁且行動不便的老母一同住在離南勢溪不到30公尺的地方，他平日擔任公車司機，家庭經濟狀況不太好，自從去年大女兒意外身亡後，他就禁止兒女靠近溪邊。

簡父表示，他原本想出門去南勢溪捕魚，給年邁老母補身體之餘順便帶魚去賣以貼補家用，兒子吵著要一起去，他原本不同意，無奈經不起兒子吵鬧，才帶著他去。到了溪邊後，他讓兒子待在岸上別靠近水邊，看兒子安全，才放心撒網捕魚，沒想到再次轉頭，兒子就不見蹤影。

新北市消防局表示，今天上午水流退去後，有民眾看到疑似男童遺體並報119，經搜救人員查看後，確認於北107縣道15.7K處的小石頭縫隙內尋獲簡童遺體，目前簡童遺體仍卡在溪中，待搜救人員拉起，後續將交由警方報請相驗。

烏來男童溺水案，搜救第10天終於尋獲男童遺體。記者柯毓庭／翻攝
烏來男童溺水案，搜救第10天終於尋獲男童遺體。記者柯毓庭／翻攝
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簡童失蹤第10天，上午有民眾報案指稱發現疑似男童遺體，經消防派人下水查看，確認為...
簡童失蹤第10天，上午有民眾報案指稱發現疑似男童遺體，經消防派人下水查看，確認為失蹤簡童。記者柯毓庭／翻攝
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