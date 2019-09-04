影／長腿妹硬是「前推後擠」 撞倒機車裝不知吃罰單

2019-09-04 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓女子在上月中旬前往南區洽公，並將機車停在紅線，但李女要離開時，因後方有輛休旅車擋住出入，不過該休旅車已有駛離的動作，未料李女疑不願等候，明明直接倒車就可離開，反而不斷左右轉車頭、前後挪動，導致整輛機車橫隔在兩輛車中央，隨後撞倒另名市民的機車，李女見狀，只牽起機車就離開，全程都被監視器拍下，警方今依違反道交條例開罰。

台中市第三警分局交通分隊調查，8月18日下午3時許接獲報案，一位市民的機車疑遭人撞倒，造成機車後照鏡、車身毀損，警方獲報後調閱監視器，發現是停在市民機車旁邊的李姓女子（21歲）在倒車時，碰撞市民機車而肇事。

根據監視器畫面，李女將機車停在南區復興路三段的路口紅線處，當時有多輛機車也停在李女機車旁，李女要離開時，遇到後方出路有輛休旅車正要離開，當時李女只要等休旅車開走，直接倒車就可離開，且李女機車左右兩側都還有空間，未料李女卻選擇往前左右挪動車頭、前後移動機車，造成機車打橫在兩輛車的中央，再挪動機車時，就因空間不足，撞倒市民機車。

李女撞倒機車後，將機車牽起，就騎著自己的機車離開，當時被撞的車主也剛好辦完事要牽車，李女見被撞車主到場，李女也裝作不知情，隨後騎機車離開，因被撞車主的車身、後照鏡有毀損，因此報警。