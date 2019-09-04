影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



國一南下台南麻豆南下路段，今天清晨發生貨櫃車砂石車4大車連環車禍，一名貨櫃車司機遭夾擊慘死車內，另名司機輕傷送醫，目前麻豆往安定南下路段封閉中，詳細肇事原因，國道警方深入調查中。

由於國一南下305.6公里麻豆路段前天上午才發生滿載紅文旦的小貨車翻車意外造成1人送醫不治，今清晨相離不到1公里再度又發生4大車連環撞，地方議論紛紛。

這起車禍發生在今清晨約4點20分，國道四隊新營分隊初步調查，當時中山高南下304.7共有四輛大車連環撞。

肇事貨櫃車疑追撞砂石車後，後方另輛貨櫃車閃避不及發生擦撞，再撞上內側護欄；而另輛聯結車緊急剎車「折甘蔗」，失控後再自撞內側分隔島，現場貨物散落一地。

台南市消防局119勤務中心獲報後，緊急調派麻豆、下營、佳里等消防分隊10多名隊員協助國四警方搜救，不過因貨櫃車車頭嚴重變形，搶救一度困難。

經警方持續調派大型吊車支援，將貨櫃車車頭和貨櫃分離，再將車頭吊往路面，消防隊員動用破壞器材分切車頭，救出受困駕駛，不過司機疑遭夾擊，已經明顯死亡，身分仍待釐清。

另輛貨櫃車江姓司機（57歲）受傷被緊急送往麻豆新樓醫院，醫院說，江某頭部及上唇撕裂傷，右側肋骨斷一根，四肢擦傷，意識清楚。

由於車禍現場一片狼藉，砂石及貨櫃車拖吊不易，目前麻豆至安定間南下交通受阻，車輛紛紛提早從新營或麻豆交流道下改道。