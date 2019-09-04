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影／高雄前金平房起火冒濃煙 屋內無人

2019-09-04 08:26聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市前金區成功一路477巷口住宅，今天清晨火警，濃煙在雨中竄出，消防隊正在滅火當中，暫未傳出傷亡，起火原因待殘火撲滅後深入調查。

據消防局了解，今天清晨7點40分接獲火警報案，當時濃煙密布，約清晨7時55分火勢，直到上午8點20分消防隊仍持續滅火，但初步清查， 屋內並沒有人。

高雄市前金區成功一路今天清晨平房起火。記者林保光/翻攝
高雄市前金區成功一路今天清晨平房起火。記者林保光/翻攝
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