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反送中衝突升級 一民眾在警方拘捕時頸椎重創緊急送院

八旬翁摔車 山區躺三天獲救

2019-09-04 00:06聯合報 記者周宗禎／台南報導

台南員警在偏僻大內山徑鬼仔潭發現黃姓老翁的機車，再找到倒地不起的他，幸好人平安。...
台南員警在偏僻大內山徑鬼仔潭發現黃姓老翁的機車，再找到倒地不起的他，幸好人平安。 圖／警方提供
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八十四歲黃姓老翁高雄市前金區騎機車回大社區，不知何故騎到一百公里外的台南大內山區俗稱「鬼仔潭」附近；他摔車後動彈不得，打電話求援，因不確定身處何處，家人、員警花了整整三天才找到人，所幸送醫後無礙。

員警說，當地俗稱「鬼仔潭」，因早年有不少人葬身潭內而得名，平時只有種芒果農民出入，鮮少人煙。一年前也有名高雄市老人騎車到該處迷路，警方後來在「鬼仔潭」邊另一條小徑找到人，對方說「不知為何會騎到這裡」。

警方調查，黃姓老翁上月卅一日上午騎車離開高雄市前金區女兒住處，準備返回大社區家中。女兒當天下午接到父親來電表示，人車跌倒在不明山區，家人趕緊四處找人，因一無所獲，隔天向高雄市仁武警分局報案協尋。

警方查詢黃姓老翁的手機訊號在台南市大內山區，通報台南警方幫忙找人，但台南警方派員在山區搜救一天仍沒發現蛛絲馬跡，前天再向電信公司詳細查詢，得知手機最後訊號位置接近曾文溪畔。

台南警方改變搜尋方向後，前天下午在偏僻深潭邊坡小路上發現一輛機車倒地，前方卅公尺斜坡躺著全身濕透的黃老先生。「阿伯仔，你有安那沒？」員警大聲問，聽見對方虛弱答話，終於平安救到人。

「我倒在這裡好幾天了，肚子很餓、想喝水、吃麵包，這裡蚊子很多…」黃老先生對發現他的員警說，自己是順著路騎，不知道怎麼會在山區迷路。員警在他的機車置物箱裡找到麵包，但已爬滿螞蟻。

員警說，老先生淋了兩天大雨略顯虛弱，但送醫後無礙；他兒子說，父親身體硬朗，無失智或迷路紀錄。

高雄市老翁

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