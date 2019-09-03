即使內衣走光 年輕正妹仍熊抱男友阻打架

2019-09-03 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市萬華區日前清晨發生民眾喝醉後打架事件，一名黑衣男子因為酒醉在騎樓大聲喧嘩，遭一旁同樣在騎樓的白衣男子怒罵「到旁邊一點！」，兩方人馬因此互看不爽彼此互毆，黑衣男的女友上前勸架，即使內衣走光仍熊抱男友避免事態擴大。

轄區警方到場後，白衣男一方已經離開現場，警方詢問事發經過，黑衣男等人聲稱沒有打架糾紛也不打算提告，警方因此直接離去，也沒有抄錄相關資料，由於事發當時附近已有不少民眾目睹現場，因此對於警方作為相當不解。

日前一名黑衣男子在萬華區成都路一處商業大樓騎樓準備搭乘計程車，因為說話太大聲，一旁的白衣男嗆聲：「到旁邊一點」，黑衣男不爽被嗆，反罵髒話並連嗆：「看三小」，黑衣男的朋友趕緊上前勸架，黑衣男的女友更在旁陪笑試圖大事化小。

但黑衣男怒火已起，上前朝白衣男揮拳，白衣男閃過後捶打對方，雙方友人見狀上前助陣或勸架，兩派人馬一路從騎樓打到馬路上，最後扭打成一團；黑衣男的女友上前抱住男友想要阻止，即使內衣走光仍緊抱男友勸架。

最後兩方人馬被友人拉開，白衣男先行離去，警方到場後，發現已經沒有打架糾紛，詢問沒有要提告後離去。

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