棺材掉落台東路邊 警方拉封鎖線尋失主

2019-09-03 19:11 中央社 台東縣3日電



台9線台東卑南鄉和平路段今有民眾發現一具棺材掉落路面，警方獲報後不敢大意，先拉封鎖線，確認棺材是「新的」，才放心帶回派出所暫放，目前已連絡上失主領回。

台東警分局表示，接獲民眾報案，稱台9線台東卑南鄉和平路段，有一具包著白色塑膠套的棺材掉落路邊，警方到場拉起封鎖線，並調閱沿線監視器，帶回鄰近的利嘉派出所暫放。

台東警分局指出，這具全新棺材是工廠出貨，預計今要送往花蓮，疑似載運過程幾度晃動，固定繩索鬆動不慎掉落，失主接到警方電話才知道棺材掉了，目前正趕往領回。