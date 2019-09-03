棺材掉落台東路邊 警方拉封鎖線尋失主

相關新聞
失智老翁呆坐路旁回不了家 新店警暖心助返家2019-09-03 18:27
影／北宜路上瘋狂逆向想超車 騎士轉彎處悲劇了2019-09-03 17:48
無緣媳婦底叨位？ 老婦迷途百里滿心急盼兒子快成家2019-09-03 17:25
台64線3輛車車禍 小轎車前後被貨車夾擊受困2019-09-03 16:10
基隆「買奶粉」女警助老翁返家 同儕比美都受讚揚2019-09-03 15:57
少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現2019-09-03 15:54
投資養魟魚吸金2千萬 主嫌收女會計當小三2019-09-03 15:42
新莊再傳情感霸凌 事情發生在6月2019-09-03 14:55
建構「校園安全、反霸凌」通報機制 南警今天主動出擊2019-09-03 14:54
傳簡訊附「菜刀照」 婦人恐嚇殺人被判刑2019-09-03 14:30
殉職警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意2019-09-03 14:29
小二女童教室遭熱水燙傷 苗縣通令學校注意飲水機安全2019-09-03 14:15
想吃牢飯身障男搶銀行 見警不抵抗直接交證件2019-09-03 14:00
邱佳亮到澳門賭42萬還裝開會 高院判詐取財物2019-09-03 13:52
「甩大肚練核心」雕塑警員身材 平鎮警分局開辦健美班2019-09-03 13:51
影／老翁倒臥偏僻山區逾兩天沒吃喝 警搜山尋獲2019-09-03 13:48
影／兩行人突穿越國道 網友驚：哪來的勇氣？2019-09-03 13:35
養豬飄臭挨罰10萬 業者提告抗罰敗訴確定2019-09-03 13:32
割退警製作的「踐踏警消」布條 2男認罪判緩刑2019-09-03 13:32
影／13歲少年隨溪漂流1天1夜 中午尋獲生命穩定2019-09-03 13:29
打劫輾米廠搶六合彩組頭 男子判刑12年2019-09-03 13:22
重度身心障礙少年離家 卡在湍急溪流石頭縫幸運獲救2019-09-03 13:21
她痛批房東「南部張淑晶」 法院認證這3字損害名譽2019-09-03 13:17
影／男持球棒下車反被3男搶走痛毆 對向車駕駛全都錄2019-09-03 13:12
4歲男童馬路狂奔尋母 駕駛嚇到緊急煞車2019-09-03 12:58
台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔2019-09-03 12:27
好痛！婦人手指被裁縫車針釘住 急尋裁縫師傅救助2019-09-03 12:07
替朋友出氣虐死人還棄屍 他被判18年定讞2019-09-03 11:54
差1公分就失去眼睛 貓咪鼻頭卡鉛彈今已痊癒2019-09-03 11:50
尋獲八年級跳橋模板工遺體 家屬悲傷確認現場招魂2019-09-03 11:44
遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴2019-09-03 11:38
行人闖紅燈遭車撞失明 男未注意車前狀況判刑4月2019-09-03 11:24
酸男方「處男」 女大生事後不滿提告 卻因此理由不起訴2019-09-03 11:23
影／他開車載妻突昏迷車衝稻田 熱心路人救回他2019-09-03 11:17
五股鴨母港溝旁 機車自撞違停水車殞命2019-09-03 10:55
陸軍航空副隊長劉傳集41年前飛行殉職 今入桃園忠烈祠2019-09-03 10:54
托育員老鷹抓小雞粗魯方式 騰空抓傷1歲男童被訴2019-09-03 10:48
八年級模板工跳大甲溪溺水 近百名消防員陸海空搜救2019-09-03 10:46
宜蘭火警 92歲老翁喪命2019-09-03 10:37
熱門文章
30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？2019-09-03 09:28
麵包王國創辦人豪宅淪為法拍屋 第三拍7508萬有望定拍2019-09-02 21:29
國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫2019-09-02 20:46
機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞2019-09-03 10:17
賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷2019-09-02 23:11
想吃牢飯身障男搶銀行 見警不抵抗直接交證件2019-09-03 14:00
拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次2019-09-03 12:07
少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現2019-09-03 15:54
他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」2019-09-03 12:57
遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴2019-09-03 11:38
高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診2019-09-03 15:50
騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演2019-09-03 07:01
殉職警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意2019-09-03 14:29
麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出2019-09-03 16:34
早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆2019-09-02 22:00
傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新2019-09-03 15:23
真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」2019-09-03 11:29
勇警李承翰入祀忠烈祠 小外甥說「看到舅舅...」2019-09-03 14:53
18歲少男初嘗禁果犯錯 賠9萬打工按月給5千2019-09-02 21:19
殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意2019-09-03 10:02
柴犬咬傷貓飼主衝突 小貓摔落地面慘死2019-09-03 14:33
鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴2019-09-03 09:29
影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷2019-09-03 06:19
桃市議員邱佳亮詐助理費 高院維持12年6月徒刑2019-09-03 10:14
為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃2019-09-03 00:08
iPhone7手機誘少女賣春 還與16歲少年「試車」判重刑2019-09-03 12:10
尋獲八年級跳橋模板工遺體 家屬悲傷確認現場招魂2019-09-03 11:44
留言