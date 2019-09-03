影／北宜路上瘋狂逆向想超車 騎士轉彎處悲劇了

2019-09-03 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市坪林區北宜公路46.6K處發生一起交通意外，一名26歲溫姓男子騎乘機車自坪林往宜蘭方向行駛時，因超車跨越雙黃線，不慎撞上對向37歲李姓男子騎乘的重機，雙方均僅受輕微擦傷，救護車到場後均拒絕送醫。

該起意外發生於上月31日，一名當時跟在機車後方的汽車駕駛以行車紀錄器錄下全程並PO上網，表示在北宜公路46.5-48K處，有兩台疑似為朋友的機車騎在限速40的路上時，其中一輛機車疑因覺得前方運行機車的小貨車開太慢，便跨越雙黃線後逆向行駛，超過小貨車。

仍在小貨車後方的溫姓騎士見友人已超車，便不斷跨越雙黃線，想超越小貨車跟上友人，未料當他於46.6K處跨越雙黃線後，卻因閃避不及，於轉彎處撞上逆向撞上李男騎乘的重機，所幸雙方僅受輕傷，經救護人員到場後拒絕送醫。

該影片也因錄下全程的網友PO上網而引發網友討論，有網友就表示「是不是在玩大冒險」、「心臟蠻大顆的還好只是機車對機車還能回家！卡車就回不了家了…」。