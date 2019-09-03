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感謝默默付出 學甲警分局秋節探望社區巡守隊

2019-09-03 17:42聯合報 記者謝進盛╱即時報導

中秋節接近，台南市政府學甲警分局分局長洪頂力及學甲巡守中隊長郭文川率領 巡守隊幹部前往轄區各巡守隊頒贈文旦柚及慰勞金，感謝巡守兄弟們，平日默默付出。

學甲警分局說，為提供辛苦的巡守隊弟兄協勤時安全更有保障，已經從今年8月1日起針對學甲分局轄內各守望相助隊巡守員加投保意外險，讓這群默默為社區治安、交通貢獻者多一層保障，這也是警察運用民力觸角的延伸。

洪頂力說，警力有限，民力無窮，真心感謝這群社區小尖兵，犧牲時間為社區安全奉獻心力，並守候及關懷社區獨居長者等，是警察值勤時的最佳伴侶。

學甲警分局秋節探望社區巡守隊，感謝平日默默付出。圖／警方提供
學甲警分局秋節探望社區巡守隊，感謝平日默默付出。圖／警方提供
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學甲警分局秋節探望社區巡守隊，感謝平日默默付出。圖／警方提供
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警察中秋節

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