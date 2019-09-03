無緣媳婦底叨位？ 老婦迷途百里滿心急盼兒子快成家

2019-09-03 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



家住在桃園市的63歲呂姓老婦滿心急盼兒子盡快成婚，1日搭車南下高雄、直奔楠梓「找媳婦」，卻始終想不起媳婦究竟在哪裡，只好無助求助楠梓派出所，反覆說道「媳婦住楠梓」、又改口「媳婦住左營」。值勤員警耐心探問，才得知老婦兒子的聯繫方式。呂婦兒子火速南下接母親，並鬆口透露，老媽媽其實是想去找他早已分手的前女友。

呂婦前晚9時許，步入楠梓派出所，直說自己南下要來找媳婦，不料坐車到楠梓後，卻忘了媳婦住哪，也不知道該如何聯繫。員警仔細詢問，仍苦無線索，只好再試圖聯繫呂婦兒子。

呂婦兒子詹姓男子接獲員警通知，得知老母親正在高雄，趕緊驅車南下接老媽媽。詹男抵達派出所時，頻頻向員警致謝，並表示，老媽媽所要找尋的對象，應是他早已分手的前女友。

據警方側面了解，呂婦有服用抗憂鬱症藥物，兒子與前女友分手後，女方仍三不五時與她通電話聊心事，著急關心兒子終身大事的呂婦也許因藥物作用、記憶力錯置，才因此南下「找媳婦」。