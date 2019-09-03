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基隆「買奶粉」女警助老翁返家 同儕比美都受讚揚

2019-09-03 15:57聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市警方助民事蹟一樁接一樁，有人發現老婦步履蹣跚且無法言語報警，警二分局信六路派出所女警呂佳錚到場，透過電腦系統查知老婦身分資訊，通知她的兒子來接人。信義派出所女警朱玟樺則是處理老翁迷路事件，用對方手機聯絡上他的女兒，將他帶回新北市板橋住處。

信六路派出所本月1日下午接獲報案，指有名老婦人在中船路中正國小附近徘徊，疑似迷路。呂佳錚前往現場找到老婦，見她步履蹣跚且無法言語，無法說出姓名等個資。

當時天氣熱，呂員先攙扶老婦到陰涼處休息，因老婦行動不便，研判住在附近，聯絡里長到場協助，同時用電腦系統查詢得知詹姓老婦身分，找到他的兒子。

詹婦的兒子說，母親經常趁自己睡午覺或不注意時離家，他也非常苦惱。呂員建議他為媽媽配戴防走失手鍊，一旦發生狀況，可以透過手鍊編號查出走失者身分並通知聯絡人，及早獲得協助。

今年7月底一名婦人抱著未滿周歲的女兒，到信義派出所求助。朱玟樺自掏腰包買奶粉送給婦人，並提供車資讓母女倆搭車返家，獲得外界讚賞。

信義所日前接獲民眾報案，稱看到一名老人家在正信路疑似迷路，需要協助。朱玟樺前往查看，發現老翁顯得焦慮不安，表示要找里長，希望里長幫他尋找60年前住在基隆簡姓友人。

因為老翁無法明確說出友人身分，里長幫不上忙。朱玟樺先將老翁帶回派出所，得知老翁當天從板橋車站搭乘火車到基隆，再搭計程車到正信路一帶想找老朋友，但因忘記友人住處，走了大半天沒找到。

朱員安慰老翁後，用他的手機聯絡家人。他的女兒說，下午發現爸爸不在家，到了傍晚仍未見返家，有點著急，正想報案請警方協尋，就接到基隆警方來電。老翁的女兒來基隆帶爸爸回板橋後，又打電話到信義所表達感謝。

基隆市警二分局信義派出所女警朱玟樺幫助迷途的朱姓老翁，平安回到新北市板橋住處。記...
基隆市警二分局信義派出所女警朱玟樺幫助迷途的朱姓老翁，平安回到新北市板橋住處。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市警二分局信六路派出所女警呂佳錚查出詹姓婦人身分，聯繫她的兒子接回家照顧。記...
基隆市警二分局信六路派出所女警呂佳錚查出詹姓婦人身分，聯繫她的兒子接回家照顧。記者邱瑞杰／翻攝
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老翁基隆

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