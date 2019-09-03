少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現

2019-09-03 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣13歲謝姓少年，2日清晨6時許失蹤，家屬報警會同救難人員，昨天下午開始沿溪搜尋1天1夜都找不到人，今天中午救難人員建議，在溪邊燒香拜河神，祈求神明幫忙，15分鐘後隨即接獲通報，發現少年全身赤裸、趴在新港鄉月眉橋下河床中間石上，救難人員立即趕到現場，以擔架接力方式將少年扛上岸送醫、意識清醒，家屬直呼幸運。

「老天保佑！」謝姓少年家屬表示，少年有重度身心疾病，昨天清晨6時許，在住家附近太保市麻寮里失蹤，警方透過街頭監視器，發現他走進朴子溪上游，但家屬和救難人員卻找不到人，那時候擔心，孩子落水就危險了，沒想到今天中午燒香拜拜後能夠平安找到人，真的謝天謝地！

嘉義縣南新派出所副所長洪春毅，今天中午會同消防局特搜人員，進入溪流救起謝姓少年，他一身警裝全身溼透，直言這此尋人搜救任務真的很神奇，昨天下午他和嘉義市消防局義勇特搜隊，及嘉義市、雲林、台南市救難協會，沿河床尋找到半夜，今天繼續搜尋一上午都找不到人，原本還想借膠筏沿溪流尋找。

他說，約中午11點45分，一名資深救難隊員建議，家屬在河邊燒香，請神明幫忙一下，家屬就在河邊焚香祈求河神、老天爺幫忙，沒想到10分鐘後就接獲通報，發現少年趴在月眉橋下方河床，意識清楚，他立即到場下水救援。

救難人員表示，尋獲少年的地點距失蹤地點超過1公里，雖然因為浸在水中太久、無法行走、不能說話，但意識還清楚，這個孩子能夠漂流這麼遠，平安找到真的很幸運。