影／男持球棒下車反被3男搶走痛毆 對向車駕駛全都錄

2019-09-03 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市今天中午發生一起行車糾紛，一輛小貨車行駛於中清路外車道，未打方向燈往內切，逼到蔡男駕駛白色休旅車，蔡鳴笛示意引發對方不滿；蔡持球棒下車助勢，反遭對方一車３人搶走球棒痛毆男子，過程全被對向車道駕駛錄下並上傳網路，引發網友議論。

據調查，這起行車糾紛發生在今天中午11點多，台中市大雅區往清水方向，30多歲蔡男駕駛白色休旅車行駛在中間車道，冷氣公司員工郭、吳與蔡男一車3人駕駛小貨車行駛在外側車道。

經過雅秀路口，兩線道增為三線左轉道時，小貨車疑未打方向燈直接從外車道切入中間車道，逼到蔡男車輛，蔡不甘示弱按喇叭示警，雙方不久停在車道上，蔡男從車內拿出球棒助勢，未料對方一車3人下車，球棒反被搶走，另一人則從後擒抱壓制蔡，過程中男子的鞋子都掉落。

扭打過程全被對向車道的駕駛錄下，並發文到網路社群「爆料公社」，引發網友討論，「還好不是慶記」、「感覺是單人拿球棒，三人壓制、一搶球棒、一個嗆聲，沒有打他啊！三個真的要打他，他還能在那扭打？」，也有網友留言認為，「報警處理比較適合吧，出手就是不對」。