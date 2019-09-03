親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

同學嬉鬧打翻熱開水 小二女童大腿2度燙傷

2019-09-03 12:21中央社 苗栗縣3日電

才剛開學，苗栗縣就傳出一名小二女童在學校遭熱開水燙傷意外，導致大腿內側和腹部二度燙傷，苗栗縣政府教育處今天指出，將要求各學校加強管理熱開水飲用安全。

校方指出，2日中午低年級學生正準備下課，國小二年級的謝姓女學生，為了幫同學倒開水，自行前往校內開飲機裝取熱開水，回到教室內放在課桌上，剛好有同學在旁嬉戲，不慎撞到桌子打翻熱開水，直接潑灑到女童身上。

苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧今天表示，根據校方回報，女童約12時20分遭燙傷，22分就由校護依照燙傷處理流程進行「沖、脫、泡、蓋」等緊急處置，30分左右女童母親到校，1時許由家屬和校方人員一起送往為恭醫院治療。

謝姓女童母親指出，女童燙傷部位從腹部至右大腿內側，大腿部位已出現水泡、脫皮，達2度燙傷，女兒一直說「好痛、好痛」，家人都十分不捨，目前先讓女兒在家休息，希望校方能協助釐清，找出事發當時嬉鬧導致意外發生的同學，「對方應出面負一點責任」；另外，學校對於熱水機使用，特別針對低年級孩子應加強安全教育。

葉芯慧表示，近期除協助家長申請學校平安保險理賠外，針對女童傷勢會由校方和導師持續追蹤關心，同時有鑒於剛開學、也有新生入學，將盡速發文要求各學校加強宣導校內熱開水安全使用規範，避免類似意外再次發生。

苗栗縣

相關新聞

托育員老鷹抓小雞粗魯方式 騰空抓傷1歲男童被訴

2019-09-03 10:48

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

好痛！婦人手指被裁縫車針釘住 急尋裁縫師傅救助

2019-09-03 12:07

替朋友出氣虐死人還棄屍 他被判18年定讞

2019-09-03 11:54

差1公分就失去眼睛 貓咪鼻頭卡鉛彈今已痊癒

2019-09-03 11:50

尋獲八年級跳橋模板工遺體 家屬悲傷確認現場招魂

2019-09-03 11:44

行人闖紅燈遭車撞失明 男未注意車前狀況判刑4月

2019-09-03 11:24

酸男方「處男」 女大生事後不滿提告 卻因此理由不起訴

2019-09-03 11:23

影／他開車載妻突昏迷車衝稻田 熱心路人救回他

2019-09-03 11:17

五股鴨母港溝旁 機車自撞違停水車殞命

2019-09-03 10:55

陸軍航空副隊長劉傳集41年前飛行殉職 今入桃園忠烈祠

2019-09-03 10:54

八年級模板工跳大甲溪溺水 近百名消防員陸海空搜救

2019-09-03 10:46

宜蘭火警 92歲老翁喪命

2019-09-03 10:37

信用卡個資外洩遭恐嚇詐騙匯款 員警及時攔阻

2019-09-03 10:37

父騎車載9歲女遭突開車門撞飛 新北2年發生475件

2019-09-03 10:32

網路戀人佯裝真愛哄騙 婦人險匯積蓄警攔阻

2019-09-03 10:29

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

台中男亂丟菸蒂砸中騎士被念 不滿亮球棒飆國罵

2019-09-03 09:25

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

伸港管線氣爆 馬路炸出大洞

2019-09-03 00:20

追求不成惡搞 每天訂20便當、20珍奶送她公司

2019-09-03 00:16

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

蘆洲鐵皮工廠火勢撲滅 230坪付之一炬

2019-09-02 21:30

國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫

2019-09-02 20:46

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

2019-09-02 20:24

蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23

影／老翁病發昏倒大街上 2對情侶暖心攔警助援

2019-09-02 19:51

只因口角母尋短未脫險境 子喝悶酒醉躺車道遭輾斃

2019-09-02 19:26

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

2019-09-02 18:41

影╱省道快速道路飆車小心了 警新式固定機動測速上路

2019-09-02 17:49

擦撞後下車理論 2男北宜公路上演全武行

2019-09-02 17:02

大豹溪戲水不聽勸 侯友宜要消防局硬起來該處罰就處罰

2019-09-02 16:32

大溪巡警當打火兄弟 免除北橫公路森林火災

2019-09-02 16:28

影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42
看更多

熱門文章

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22

麵包王國創辦人豪宅淪為法拍屋 第三拍7508萬有望定拍

2019-09-02 21:29

國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫

2019-09-02 20:46

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

2019-09-02 20:24

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

2019-09-02 18:41

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

只因口角母尋短未脫險境 子喝悶酒醉躺車道遭輾斃

2019-09-02 19:26

退役軍人開公車身段放不下 朝「學弟」站長吐口水

2019-09-02 13:06

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

影╱省道快速道路飆車小心了 警新式固定機動測速上路

2019-09-02 17:49

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

影╱滿載文旦小貨車高速公路翻車 一人斷臂送醫不治

2019-09-02 15:13

18歲少男初嘗禁果犯錯 賠9萬打工按月給5千

2019-09-02 21:19

遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴

2019-09-03 11:38

不滿女友提分手 男傳裸照揚言「鬧到妳離婚」

2019-09-02 14:47

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

低收入戶假冒富二代 佯擁12輛超跑吸金27億

2019-09-02 13:28

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

擦撞後下車理論 2男北宜公路上演全武行

2019-09-02 17:02

媽媽男友拐玩脫衣撲克 7歲幼女慘被猥褻性侵

2019-09-02 14:01

為理念不同互摃 台大農經系教授罵同事「國民黨雜碎」

2019-09-02 16:33

拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07

靠這6分鐘 男子躲過違停紅單

2019-09-02 18:41

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

國中會考前校長帶學生祈福 一轉頭名牌包不見了

2019-09-02 18:04

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

私人殯儀館遭法拍 得標數字123456引發討論

2019-09-02 16:44

影／貨車卸貨未熄火遭開走 司機偕熱心騎士追賊

2019-09-02 15:28

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

20歲低收戶變身 吸金27億落跑

2019-09-03 00:23

護理系「嘟教授」再出包 偽造醫師簽名遭訴

2019-09-02 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top