差1公分就失去眼睛 貓咪鼻頭卡鉛彈今已痊癒

2019-09-03 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市新店達觀社區在今年7月底，竟發生有人惡意用鉛彈打傷貓，導致貓咪臉部被射傷，彈頭卡在鼻部。嘉慶動物醫院院長黃泓康向新北市政府動保處報案後，引起各界注目，動保處長陳淵泉表示，日後如有宣導活動，考慮讓貓咪當「動物大使」，讓更多民眾了解愛護動物的重要性。

黃泓康表示，「當獸醫師這麼多年，看過大大小小的傷口，第一次遇到被鉛彈打中的貓咪...今年9月第二梯次的動物保護醫院專業課程，一定要安排院內其他的醫師來受訓，希望藉由訓練達到熟稔鑑定工作。」

受害的貓咪背部有著特殊的愛心圖樣，黃泓康表示：「再1公分之差，這孩子會失去眼睛，若擊中的是腦部，這孩子很可能會死亡。」

新北市動保處表示，依動物保護法第25-1條規定，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科新臺幣50萬元至500萬元罰金。並呼籲民眾尊重生命，勿以身試法。此外本案已列為刑案，目前警方正積極偵辦中。

動保處表示，新北市今年上半年度已有44家獸醫院加入「新北市動物保護網」動物保護醫院的行列，萬一發現動物傷害案件或有受虐動物需要幫助時，可向附近「動物保護醫院」通報，尋求專業諮詢服務。

動保處指出，動物保護醫院的獸醫師因為受過專業動物檢傷課程訓練，更能知道如何判別人為蓄意傷害，也能提早預防，遏止不肖人士的偏差行為，一旦發現人為虐待案件，將主動通報動保處，展開動物保護作為。