影／他開車載妻突昏迷車衝稻田 熱心路人救回他

2019-09-03 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



真是謝天謝地謝人！王男日前開車載妻經台中市清水區，他突然昏迷開車衝進稻田，妻子嚇得不知所措，一對熱心夫妻路過發現幫忙，對王男CPR並報案，台中市消防局救護員到場搶救，從鬼門關救回王男一命。

7月22日早上，王男開車載妻行經清水區時突然失去意識整輛車開入路邊稻田中，車上妻飽受驚嚇，當回神過來時又發現身旁的丈夫已經不省人事，六神無主的她趕緊到車外大喊救命尋求幫助。

一對夫妻剛好經過，聽見王妻呼救聲，騎機車馬上調頭循著聲音到現場，夫妻倆分工合作，丈夫到車內替失去意識的王男進行CPR，妻子撥打119報案，由於案發地點無明確路名或地標，因此熱心女子報案後隨即到路口指引救災車輛。

台中市消防局救災救護指揮中心接獲報案後迅速派遣清水分隊出動消防車與救護車前往現場搶救，在報案人引導下於接受指派後3分鐘即到場，救災人員除持續實施CPR外，更同時運用頸圈及長背板迅速將患者自車內救出，救護人員接手後隨即貼上AED評估患者心律，在現場直接替患者進行第一次電擊，為維持高品質CPR救護人員使用了自動心肺復甦機並搭配人工呼吸，患者在送醫過程中經過第二次電擊及救護人員持續搶救下在到院前恢復脈搏，院端接手後亦積極治療，在找出王男當時乃因急性心肌梗塞導致失去意識後隨即進行心導管手術接續低溫療法，經過約半個月的治療後，他已經康復回家。