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宜蘭火警 92歲老翁喪命

2019-09-03 10:37聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣五結鄉一處民宅今天上午8時43分火警。

鄰居發現，趕快呼叫，在一樓88歲婦人趕快逃出，但她92歲先生在2樓受困。

消防人員滅火，上午10時許，在2樓浴室門口發現92歲住戶，但已無生命跡象。

火警原因及後續調查處理中。

宜蘭火警，92歲翁喪命。記者羅建旺/攝影
宜蘭火警，92歲翁喪命。記者羅建旺/攝影
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宜蘭火警，92歲翁喪命。記者羅建旺/攝影
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