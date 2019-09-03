宜蘭火警 92歲老翁喪命

2019-09-03 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣五結鄉一處民宅今天上午8時43分火警。

鄰居發現，趕快呼叫，在一樓88歲婦人趕快逃出，但她92歲先生在2樓受困。

消防人員滅火，上午10時許，在2樓浴室門口發現92歲住戶，但已無生命跡象。