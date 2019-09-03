親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

複製毛小孩！這家公司扮起上帝 不甩爭議還搞團購

父騎車載9歲女遭突開車門撞飛 新北2年發生475件

2019-09-03 10:32聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市一名呂姓男子日前騎車載9歲女兒，行經五股成泰路時，遭路邊臨停轎車駕駛開門撞飛，呂男手部受傷，女兒則是右腳趾骨折，膝蓋縫10幾針，須住院治療。新北市交通事件裁處統計，2017年7月1日至今年6月底，2年內因開車門不慎肇事的交通事件共475件，導致2人死亡、55人重傷。

新北市交通事件裁決處長李忠台表示，汽車臨停或停車時，常因急著下車、未看後方來車就突然開車門，造成機車騎士反應不及而發生車禍事故；經統計，截至6月底，2年間新北市平均每月約20件因臨時開車門肇事，是機車騎士的隱形殺手。

李忠台指出，依據交通道路處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；若計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，則處罰該乘客。

裁決處呼籲，汽車駕駛人開關車門應遵守以下五步驟，包括先看看後照鏡；再轉身向後看；確認安全無人車；反手先開車門至適當縫隙；確認安全後盡速下車並關車門，也記得提醒乘客下車時，要注意後方來車，共同保障行車安全。

另外，裁決處也提醒，機車騎士為預防汽車車門突然開啟，騎乘機車時應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距離，以減少意外發生。

機車騎士為預防汽車車門突然開啟，騎乘機車時應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距...
機車騎士為預防汽車車門突然開啟，騎乘機車時應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距離。圖／新北市裁決處提供
分享
裁決處提醒，車門打開約1公尺，機車騎士應與路邊車輛保持適當距離，避免意外發生。圖...
裁決處提醒，車門打開約1公尺，機車騎士應與路邊車輛保持適當距離，避免意外發生。圖／新北市裁決處提供
分享

機車騎士

相關新聞

托育員老鷹抓小雞粗魯方式 騰空抓傷1歲男童被訴

2019-09-03 10:48

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

五股鴨母港溝旁 機車自撞違停水車殞命

2019-09-03 10:55

陸軍航空副隊長劉傳集41年前飛行殉職 今入桃園忠烈祠

2019-09-03 10:54

八年級模板工跳大甲溪溺水 近百名消防員陸海空搜救

2019-09-03 10:46

宜蘭火警 92歲老翁喪命

2019-09-03 10:37

信用卡個資外洩遭恐嚇詐騙匯款 員警及時攔阻

2019-09-03 10:37

網路戀人佯裝真愛哄騙 婦人險匯積蓄警攔阻

2019-09-03 10:29

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

台中男亂丟菸蒂砸中騎士被念 不滿亮球棒飆國罵

2019-09-03 09:25

伸港管線氣爆 馬路炸出大洞

2019-09-03 00:20

追求不成惡搞 每天訂20便當、20珍奶送她公司

2019-09-03 00:16

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

蘆洲鐵皮工廠火勢撲滅 230坪付之一炬

2019-09-02 21:30

國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫

2019-09-02 20:46

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

2019-09-02 20:24

蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23

影／老翁病發昏倒大街上 2對情侶暖心攔警助援

2019-09-02 19:51

只因口角母尋短未脫險境 子喝悶酒醉躺車道遭輾斃

2019-09-02 19:26

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

2019-09-02 18:41

影╱省道快速道路飆車小心了 警新式固定機動測速上路

2019-09-02 17:49

擦撞後下車理論 2男北宜公路上演全武行

2019-09-02 17:02

大豹溪戲水不聽勸 侯友宜要消防局硬起來該處罰就處罰

2019-09-02 16:32

大溪巡警當打火兄弟 免除北橫公路森林火災

2019-09-02 16:28

影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42

老翁身體不適躺路旁 龍潭暖警協助返家

2019-09-02 15:14

影╱滿載文旦小貨車高速公路翻車 一人斷臂送醫不治

2019-09-02 15:13

醉倒停車場 埔里男凌晨遭輾斃

2019-09-02 14:27

彰化工業區路炸3米寬大洞 疑高壓電管線爆開

2019-09-02 14:22

東勢埤豐橋下戲水 年輕男子疑遭水流沖走

2019-09-02 12:38

誰家養的馬走丟了？兩黑馬市區流浪 警當保母找飼主

2019-09-02 11:49

U值媒／長照2.0，究竟還能撐多久？

2019-09-02 11:38

直升機吊掛遺體 高山美景在前搜救人員想的是完成任務

2019-09-02 11:12

西屯老翁騎車當義工途中 碰撞年輕女子機車倒地不治

2019-09-02 11:11
看更多

熱門文章

禾馨婦產科A健保點數溢領千萬 名醫蘇怡寧繳50萬獲緩起訴

2019-09-02 12:37

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22

她追她不成竟惡整 天天叫20杯珍奶20個便當到公司

2019-09-02 11:59

麵包王國創辦人豪宅淪為法拍屋 第三拍7508萬有望定拍

2019-09-02 21:29

周刊爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」求償千萬及道歉

2019-09-02 12:15

國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫

2019-09-02 20:46

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

2019-09-02 20:24

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

2019-09-02 18:41

白蟻啃光裝潢興訟 專家：白蟻吃很快 發現要馬上處理

2019-09-02 11:50

只因口角母尋短未脫險境 子喝悶酒醉躺車道遭輾斃

2019-09-02 19:26

退役軍人開公車身段放不下 朝「學弟」站長吐口水

2019-09-02 13:06

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23

影╱省道快速道路飆車小心了 警新式固定機動測速上路

2019-09-02 17:49

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

東勢埤豐橋下戲水 年輕男子疑遭水流沖走

2019-09-02 12:38

影╱滿載文旦小貨車高速公路翻車 一人斷臂送醫不治

2019-09-02 15:13

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

18歲少男初嘗禁果犯錯 賠9萬打工按月給5千

2019-09-02 21:19

不滿女友提分手 男傳裸照揚言「鬧到妳離婚」

2019-09-02 14:47

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

低收入戶假冒富二代 佯擁12輛超跑吸金27億

2019-09-02 13:28

擦撞後下車理論 2男北宜公路上演全武行

2019-09-02 17:02

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

媽媽男友拐玩脫衣撲克 7歲幼女慘被猥褻性侵

2019-09-02 14:01

為理念不同互摃 台大農經系教授罵同事「國民黨雜碎」

2019-09-02 16:33

靠這6分鐘 男子躲過違停紅單

2019-09-02 18:41

私人殯儀館遭法拍 得標數字123456引發討論

2019-09-02 16:44

國中會考前校長帶學生祈福 一轉頭名牌包不見了

2019-09-02 18:04

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

影／貨車卸貨未熄火遭開走 司機偕熱心騎士追賊

2019-09-02 15:28

男子露「事業線 」四處騙 「偽娘」落網16罪全認了

2019-09-02 14:57

護理系「嘟教授」再出包 偽造醫師簽名遭訴

2019-09-02 16:44

20歲低收戶變身 吸金27億落跑

2019-09-03 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top