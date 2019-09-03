父騎車載9歲女遭突開車門撞飛 新北2年發生475件

2019-09-03 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市一名呂姓男子日前騎車載9歲女兒，行經五股成泰路時，遭路邊臨停轎車駕駛開門撞飛，呂男手部受傷，女兒則是右腳趾骨折，膝蓋縫10幾針，須住院治療。新北市交通事件裁處統計，2017年7月1日至今年6月底，2年內因開車門不慎肇事的交通事件共475件，導致2人死亡、55人重傷。

新北市交通事件裁決處長李忠台表示，汽車臨停或停車時，常因急著下車、未看後方來車就突然開車門，造成機車騎士反應不及而發生車禍事故；經統計，截至6月底，2年間新北市平均每月約20件因臨時開車門肇事，是機車騎士的隱形殺手。

李忠台指出，依據交通道路處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；若計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，則處罰該乘客。

裁決處呼籲，汽車駕駛人開關車門應遵守以下五步驟，包括先看看後照鏡；再轉身向後看；確認安全無人車；反手先開車門至適當縫隙；確認安全後盡速下車並關車門，也記得提醒乘客下車時，要注意後方來車，共同保障行車安全。