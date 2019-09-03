鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



因公殉職的鐵路警察李承翰今天入祀嘉義市的忠烈祠，李的姊夫手持李承翰的牌位，父母、姐姐還有上百名軍警陪同，將靈位入祀忠烈祠，並演奏國歌，場面莊嚴隆重，不少人都紅了眼眶。

嘉義市長黃敏惠擔任主祭者，李員祭祀，由主持人介紹李的祭文「李承翰烈士立志從警，照顧年邁父母，返家服務，鐵路警察工作性質特殊，職權果敢努力，功績輝煌⋯⋯」

「烈士獲報前往台鐵處理補票糾紛，凶嫌突然持刀攻擊，為維護全車安全，直到倒下最後一刻仍不鬆手⋯壯烈成仁，警民同感哀悼⋯⋯」。