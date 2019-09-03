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輕颱玲玲今午恐發海警 晚上雨勢開始增強

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安平區健康三街一棟社區大樓8樓，今天清晨4點多發生承租戶疑煮食不慎，造成瓦斯外洩氣爆意外，除造成17歲鄭姓兄弟頭部和手部受有二度至三度灼傷，兩人意識清楚送醫救治，氣爆威力連房間窗戶也破裂，掉落一樓中庭地上，場面一片混亂。

今天清晨約4點40分，台南市消防局災害應變中心接獲民眾報案，位於安平區健康三街24樓社區大樓，疑發生氣爆，有人受傷，中心馬上派遣永華、和緯和安平等消防分隊前往搶救。

消防人員趕到現場，在一樓並未發現明顯火煙，但一樓中庭地上有不少碎裂玻璃，進入8樓後，發現承租戶廚房在煮東西，懷疑煮食不慎瓦斯外洩後造成氣爆，氣爆威力連房間窗戶也破裂，幸好掉落玻璃碎片未傷到人。承租戶屋內17歲鄭姓雙胞胎兄弟頭及手部各約有二至三度燒燙傷，兩人意識清楚，自行走上救護車成大醫院治療。

「我當時聽到碰的一聲，從睡夢中驚醒！」樓下女住戶說，那時還以為是發生大爆炸，嚇得趕快下樓。30多名住戶紛紛下到一樓大廳，議論紛紛，管理員連忙打電話連繫鄭姓兄弟母親，鄭母當時在工作，接獲通知後趕往醫院探視。住戶擔心天然瓦斯持續外洩，等到消防人員進一步檢查，確認天然瓦斯沒有外洩情形後，才各回到住處，但已折騰了1個多小時，個個都沒睡。

台南市安平區健康三街社區大樓8樓發生氣爆，住戶被爆炸聲驚醒，在一樓大廳等候消防人...
台南市安平區健康三街社區大樓8樓發生氣爆，住戶被爆炸聲驚醒，在一樓大廳等候消防人員處置結果。記者黃宣翰／攝影
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安平區健康三街社區大樓8樓，疑因廚房煮食不慎，發生氣爆意外，連房間窗戶玻璃也破裂...
安平區健康三街社區大樓8樓，疑因廚房煮食不慎，發生氣爆意外，連房間窗戶玻璃也破裂。記者黃宣翰／翻攝
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安平區健康三街社區大樓8樓發生氣爆，一樓中廳掉落碎裂玻璃和雜物。記者黃宣翰／攝影
安平區健康三街社區大樓8樓發生氣爆，一樓中廳掉落碎裂玻璃和雜物。記者黃宣翰／攝影
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台南市安平區健康三街社區大樓8樓，疑因廚房煮食不慎，發生氣爆意外造成2人受傷。記...
台南市安平區健康三街社區大樓8樓，疑因廚房煮食不慎，發生氣爆意外造成2人受傷。記者黃宣翰／翻攝
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