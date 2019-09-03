影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安平區健康三街一棟社區大樓8樓，今天清晨4點多發生承租戶疑煮食不慎，造成瓦斯外洩氣爆意外，除造成17歲鄭姓兄弟頭部和手部受有二度至三度灼傷，兩人意識清楚送醫救治，氣爆威力連房間窗戶也破裂，掉落一樓中庭地上，場面一片混亂。

今天清晨約4點40分，台南市消防局災害應變中心接獲民眾報案，位於安平區健康三街24樓社區大樓，疑發生氣爆，有人受傷，中心馬上派遣永華、和緯和安平等消防分隊前往搶救。

消防人員趕到現場，在一樓並未發現明顯火煙，但一樓中庭地上有不少碎裂玻璃，進入8樓後，發現承租戶廚房在煮東西，懷疑煮食不慎瓦斯外洩後造成氣爆，氣爆威力連房間窗戶也破裂，幸好掉落玻璃碎片未傷到人。承租戶屋內17歲鄭姓雙胞胎兄弟頭及手部各約有二至三度燒燙傷，兩人意識清楚，自行走上救護車送成大醫院治療。