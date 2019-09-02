蘆洲鐵皮工廠火勢撲滅 230坪付之一炬

2019-09-02 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市蘆洲區復興路323巷內連棟式違章鐵皮工廠，晚間7時32分傳出火警，消防局調派19個分隊和特艘大隊共156人趕往搶救，火勢已於8時55分撲滅，共燃燒3間廠房、面積約230坪，無人傷亡。