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濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

蘆洲鐵皮工廠火勢撲滅 230坪付之一炬

2019-09-02 21:30聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市蘆洲區復興路323巷內連棟式違章鐵皮工廠，晚間7時32分傳出火警，消防局調派19個分隊和特艘大隊共156人趕往搶救，火勢已於8時55分撲滅，共燃燒3間廠房、面積約230坪，無人傷亡。

消防局第三大隊長黃弟勝指出，消防隊趕抵時，已有兩棟廠房全面燃燒，且有擴大延燒之虞，由於後側還有12間廠房相連，消防隊員持續射水阻隔延燒，最後燒毀3間鐵皮廠房，分別是橡膠、木材及鐵工廠，起火原因尚待鑑識調查。

新北市蘆洲區復興路323巷內連棟式違章鐵皮工廠發生火警，共燒毀3間廠房。記者林昭...
新北市蘆洲區復興路323巷內連棟式違章鐵皮工廠發生火警，共燒毀3間廠房。記者林昭彰／翻攝
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