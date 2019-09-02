蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市蘆洲區復興路323巷內連棟式違章鐵皮工廠，晚間7時32分傳出火警，目前有兩棟廠房已全面燃燒，且有擴大延燒之虞，消防局調派19個分隊和特艘大隊趕往搶救，未傳出有人員受困。