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又是新莊！4天前少女遭霸凌 今又出現少年被害

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市新莊區4天前才剛發生14歲少女遭朋友狂甩巴掌集體霸凌事件，未料今天又有1段霸凌影片被貼上臉書社團，員警調查發現同樣發生在新莊區，某國中畢業生被至少三名青少年罰跪，並猛然朝他肚子踹下，接著還連續摑掌，警方已主動介入調查。

據了解，日前新莊區發生少女遭霸凌事件後，網路上即出現文章指稱新莊、三重、蘆洲地區常見流氓聚集，很多校園學童也跟著受到影響，導致許多家長為了孩子的教育問題，不願在重新地區買房子。

結果今天臉書社團「我是新莊人」和「爆料公社」又先後貼出另1段少年遭霸凌影片。畫面中可見少年穿著滿是同學簽名的學校運動服，被三名青少年圍著罰跪在戶外像是公園的場所，這群青少年對他猛踹、連續摑掌，嗆聲警告：「再讓我聽見你玩弄誰的感情，會死得很難看。」被害少年痛到抱著肚子蹲地，不斷被威脅大聲說出：「對不起！」

警方網路巡邏發現影片後主動調查，透過校方證實是某國中應屆畢業生，推測發生時間應在6月畢業典禮前後，已循線聯繫上家長，家長表示不知有此事，且孩子升上高中已經開學，須等到放學返家才能問清事由，但家長並不太願意警察介入。

新莊警分局表示，將等被害學生放學後，再嘗試深入了解整起霸凌事件，依法辦理。

少年被霸凌罰跪，並猛然朝肚子踹下。圖／翻攝我是新莊人
少年被霸凌罰跪，並猛然朝肚子踹下。圖／翻攝我是新莊人
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新莊區某國中應屆畢業男生被霸凌罰跪。圖／翻攝我是新莊人
新莊區某國中應屆畢業男生被霸凌罰跪。圖／翻攝我是新莊人
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少年被霸凌連續摑掌。圖／翻攝我是新莊人
少年被霸凌連續摑掌。圖／翻攝我是新莊人
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少年痛到抱著肚子蹲下。圖／翻攝我是新莊人
少年痛到抱著肚子蹲下。圖／翻攝我是新莊人
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霸凌爆料公社

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