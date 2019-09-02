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影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市從事模板工作的葉姓男子今天休假，與王姓男子等6名友人一起到東勢區埤豐橋遊憩，葉與王見橋下有大甲溪水，兩人相約下水遊憩，熟悉水性的王入水後，覺得水況不佳，規勸已跳水一次的葉「不要跳，會出事」，未料葉仍第二次跳進溪水中，但葉跳水後就出現溺水狀況，王原欲游過去救人，但因水勢湍急作罷，警消獲報到場後，已在下游設攔截點，目前尚未尋獲葉蹤影。

王姓男子透露，他與葉姓男子都是沙鹿區的模板工，才認識一個多禮拜，因為葉是他表妹的男友，因此趁今天休假帶葉與其他多名朋友到東勢區埤豐橋吹風、看景、吃東西，因他與葉看到埤豐橋下有溪水，所以兩人直接跑到橋底下想戲水，他下水試水溫、水況「會不會浮」，下水後發現狀況不對，趕緊規勸葉。

王姓男子表示，葉當時已經跳水過一次，他趕緊大聲叫住葉「不要跳、會出事」，未料葉仍選擇跳水，葉跳水之後，因為水勢湍急，出現掙扎、溺水的狀況，他原本要游過去協助，但游到一半就發現自己已經滅頂，所以趕緊游回岸邊，並通報警消到場。

台中市消防局第一救災救護大隊副大隊長楊世葆表示，今天上午11時許接獲報案，有目擊者稱在埤豐橋（往東勢區方向）的第二柱、第三柱中間有人疑似溺水，接獲報案後消防局就出動豐原、石岡等12個單位、3艘橡皮艇、53名人力、5名潛水人員前往搜救，並在案發地點附近設下三個攔截點搜救，也出動空拍機協勤，但截至下午3時為止，都尚未尋獲溺水者。

台中市葉姓男子今天上午在東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水時遭沖走，葉的衣物、鞋子仍遺留...
台中市葉姓男子今天上午在東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水時遭沖走，葉的衣物、鞋子仍遺留在岸邊。記者陳宏睿／攝影
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台中市葉姓男子今天上午在東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水時遭沖走，警消到場搜救。記者陳...
台中市葉姓男子今天上午在東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水時遭沖走，警消到場搜救。記者陳宏睿／攝影
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台中市王姓男子（左）與葉姓男子今天上午到東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水，未料葉卻遭溪...
台中市王姓男子（左）與葉姓男子今天上午到東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水，未料葉卻遭溪水沖走。記者陳宏睿／攝影
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台中市葉姓男子今天上午在東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水時遭沖走，葉的衣物、鞋子仍遺留...
台中市葉姓男子今天上午在東勢區埤豐橋下的大甲溪戲水時遭沖走，葉的衣物、鞋子仍遺留在岸邊。記者陳宏睿／攝影
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溺水台中市空拍機

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