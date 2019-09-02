影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市從事模板工作的葉姓男子今天休假，與王姓男子等6名友人一起到東勢區埤豐橋遊憩，葉與王見橋下有大甲溪水，兩人相約下水遊憩，熟悉水性的王入水後，覺得水況不佳，規勸已跳水一次的葉「不要跳，會出事」，未料葉仍第二次跳進溪水中，但葉跳水後就出現溺水狀況，王原欲游過去救人，但因水勢湍急作罷，警消獲報到場後，已在下游設攔截點，目前尚未尋獲葉蹤影。

王姓男子透露，他與葉姓男子都是沙鹿區的模板工，才認識一個多禮拜，因為葉是他表妹的男友，因此趁今天休假帶葉與其他多名朋友到東勢區埤豐橋吹風、看景、吃東西，因他與葉看到埤豐橋下有溪水，所以兩人直接跑到橋底下想戲水，他下水試水溫、水況「會不會浮」，下水後發現狀況不對，趕緊規勸葉。

王姓男子表示，葉當時已經跳水過一次，他趕緊大聲叫住葉「不要跳、會出事」，未料葉仍選擇跳水，葉跳水之後，因為水勢湍急，出現掙扎、溺水的狀況，他原本要游過去協助，但游到一半就發現自己已經滅頂，所以趕緊游回岸邊，並通報警消到場。