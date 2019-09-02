抓到了！全裸男跑正妹家尿尿 到案辯醉後脫序：全忘了
台中市林姓女子昨天在臉書社團發文，稱清晨遇到一名裸男到家裡便溺，警方昨天晚上通知涉案的康姓男子到案，康辯稱當天凌晨與朋友喝酒返家，不知為何為全身赤裸跑到鄰居家裡尿尿，覺得十分抱歉，也願意賠償鄰居損失，林女不提出毀損、侵入住宅告訴，全案依公然猥褻罪函送法辦。
據調查，林姓女子住在中區中華路的出租套房，昨天清晨6時許，康姓男子（35歲）不斷在林女房門外敲門，林女為察看發生何事，因出租套房的門板沒有裝設貓眼，所以只好打開門縫詢問，未料康就直接闖進林女家中，當時林女與朋友也在屋內，發現康全身赤裸，康隨後走到林女的床墊便溺後，隨即離開，林女當場傻眼，除上傳臉書社團《爆怨公社》外，也通報警方到場採證。
林女稱犯案的康就是住在同樓層的鄰居，警方到場採證後，昨天晚上通知康到案，康辯稱當天凌晨與朋友喝酒回家，不知為何會做出脫序行為，單純是喝醉，對於過程「全都忘記了」，願意賠償林女的損失。
林女得知是鄰居酒後犯案後，認為鄰居沒有惡意，尚未提出毀損、侵入住宅告訴，但康全身赤裸出現在不特定人可以共見共聞的出租套房走廊及林女的套房內，涉嫌公然猥褻罪，函送法辦。
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