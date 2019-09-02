抓到了！全裸男跑正妹家尿尿 到案辯醉後脫序：全忘了

2019-09-02 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女子昨天在臉書社團發文，稱清晨遇到一名裸男到家裡便溺，警方昨天晚上通知涉案的康姓男子到案，康辯稱當天凌晨與朋友喝酒返家，不知為何為全身赤裸跑到鄰居家裡尿尿，覺得十分抱歉，也願意賠償鄰居損失，林女不提出毀損、侵入住宅告訴，全案依公然猥褻罪函送法辦。

據調查，林姓女子住在中區中華路的出租套房，昨天清晨6時許，康姓男子（35歲）不斷在林女房門外敲門，林女為察看發生何事，因出租套房的門板沒有裝設貓眼，所以只好打開門縫詢問，未料康就直接闖進林女家中，當時林女與朋友也在屋內，發現康全身赤裸，康隨後走到林女的床墊便溺後，隨即離開，林女當場傻眼，除上傳臉書社團《爆怨公社》外，也通報警方到場採證。

林女稱犯案的康就是住在同樓層的鄰居，警方到場採證後，昨天晚上通知康到案，康辯稱當天凌晨與朋友喝酒回家，不知為何會做出脫序行為，單純是喝醉，對於過程「全都忘記了」，願意賠償林女的損失。