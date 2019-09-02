國道3號聯結車起火 司機不在現場無人受傷

相關新聞
抓到了！全裸男跑正妹家尿尿 到案辯醉後脫序：全忘了2019-09-02 10:41
影／白河山產市場旁民宅火警 烈火延燒4戶2019-09-02 10:53
影／我們帶你回家！搜救人員下斷崖帶遺體驚險影片曝光2019-09-02 09:07
喝太醉臥躺停車場 埔里男慘遭輾斃2019-09-02 10:08
台南市東區老舊公寓半夜起火 一對夫妻倉皇逃生2019-09-02 02:50
撿棒球驚動虎頭蜂 少年被螫50針2019-09-02 00:10
透天厝火警 老翁躲廁所嗆死2019-09-02 00:08
遇離岸流 菲移工戲水1死2脫險2019-09-02 00:06
攻第50座百岳 魂斷素密達斷崖2019-09-02 00:05
遷怒騎士 暴走男開車撞3機車2019-09-01 23:49
不給餅乾就搗蛋 警牽男童沿街找爸爸2019-09-01 18:58
影／忘了愛車停哪尋獲後 長腿妹開心向警跳喊「謝謝」2019-09-01 18:56
高雄彌陀驚傳男捕魚落海 失蹤3小時沖上岸命危2019-09-01 18:35
影／他經商有成想挑戰第50座台灣百岳 喪命素密達斷崖2019-09-01 18:22
影／公車撞違規轎車肇事逃逸 司機自稱精神不濟2019-09-01 17:16
首日高中生活難關 他校車搭過頭不知怎返家2019-09-01 16:59
素密達斷崖又山難 台中山友摔落致死今吊掛運抵東勢2019-09-01 14:58
影／違規迴轉、轉彎釀死亡車禍！怎麼注意警方報你知2019-09-01 14:54
欠稅被罰千萬 罵執行官「像民進黨賊仔政府」再吃官司2019-09-01 14:29
北宜公路傳坍方意外 落石砸中車子造成翻覆2019-09-01 14:03
國中生撿籃球 虎頭蜂狂追螫五十多針2019-09-01 13:41
桃園4車連環撞車禍意外 賓士車頭全毀2人受傷2019-09-01 13:40
3隻豬逃出豬舍受困赤蘭溪 2隻死亡獨留粉紅豬獲救2019-09-01 12:27
搶救腦傷欠千萬滯日婦人 民眾怨捐款不便2019-09-01 11:57
年輕女子離家坐在新月橋哭泣 還好警察及時趕到2019-09-01 11:56
台中山難 空勤載搜救人員上山 國軍直升機吊掛遺體下山2019-09-01 11:55
台中旅館櫃台人員側錄信用卡 盜刷房客2萬吃6月徒刑2019-09-01 11:34
影／又疑高雄式左轉 女騎士遭BMW撞噴飛2019-09-01 11:30
性交易隱身基隆套房 警方愛一路查獲外籍女子賣淫2019-09-01 11:04
彰化市一家汽車修配廠火警 一人受傷送醫2019-09-01 10:53
影／老婦出門晨運遇死劫 遭機車撞飛傷重不治2019-09-01 10:37
斗六住宅凌晨火警 受困老翁被救出送醫不治2019-09-01 09:57
影／氣瘋？BMW男疑與妻吵架 怒撞3輛無辜機車逃逸2019-09-01 09:38
手術刀罵退開山刀！ 「黑道急救站」潛規則揭祕2019-09-01 09:00
熱門文章
獨／不給養狗爆衝突？台中嫩妻酒後當夫面墜樓亡2019-09-01 13:41
影／男童上廁所不見人影 20分鐘上游溪邊尋獲送醫不治2019-09-01 17:19
國中生撿籃球 虎頭蜂狂追螫五十多針2019-09-01 13:41
衝著包龍星！直搗潮州送雞蛋糕 「髮蠟哥」遭警攔截2019-09-01 21:10
影／他經商有成想挑戰第50座台灣百岳 喪命素密達斷崖2019-09-01 18:22
性交易隱身基隆套房 警方愛一路查獲外籍女子賣淫2019-09-01 11:04
素密達斷崖又山難 台中山友摔落致死今吊掛運抵東勢2019-09-01 14:58
影／我們帶你回家！搜救人員下斷崖帶遺體驚險影片曝光2019-09-02 09:07
影／台南安平觀汐平台溺水 移工1死2意識模糊2019-09-01 18:19
年輕女子離家坐在新月橋哭泣 還好警察及時趕到2019-09-01 11:56
首日高中生活難關 他校車搭過頭不知怎返家2019-09-01 16:59
影／忘了愛車停哪尋獲後 長腿妹開心向警跳喊「謝謝」2019-09-01 18:56
攻第50座百岳 魂斷素密達斷崖2019-09-02 00:05
客語金曲歌后抓包老公偷吃 遭小三嗆「沒責任嗎」2019-09-01 13:33
口角情緒失控 夫持空氣手槍槍托攻擊妻送辦2019-09-01 17:18
管中閔被控違法兼職案 公懲會9月2日宣判2019-09-01 14:50
噁心！家門外狂敲不停 正妹開門縫 裸男闖入便溺2019-09-01 12:22
台南市東區老舊公寓半夜起火 一對夫妻倉皇逃生2019-09-02 02:50
女檢揉乳勘驗小三為這樁 性愛照片裸體交疊辯沒性交2019-09-01 11:54
欠稅被罰千萬 罵執行官「像民進黨賊仔政府」再吃官司2019-09-01 14:29
影／違規迴轉、轉彎釀死亡車禍！怎麼注意警方報你知2019-09-01 14:54
台南外籍移工不幸溺斃 將建請勞動部專案核發慰問金2019-09-01 21:29
搶救腦傷欠千萬滯日婦人 民眾怨捐款不便2019-09-01 11:57
喝太醉臥躺停車場 埔里男慘遭輾斃2019-09-02 10:08
台中山難 空勤載搜救人員上山 國軍直升機吊掛遺體下山2019-09-01 11:55
百貨知名餐廳員工手機藏包包 偷拍女同事更衣遭判刑2019-09-01 13:24
影／公車撞違規轎車肇事逃逸 司機自稱精神不濟2019-09-01 17:16
警用臉書成功尋人 助走失女童回到家人懷抱2019-09-01 22:17
長興董座豪宅綁人搶案 2機車全尋獲鎖定犯嫌2019-09-01 13:29
3隻豬逃出豬舍受困赤蘭溪 2隻死亡獨留粉紅豬獲救2019-09-01 12:27
不給餅乾就搗蛋 警牽男童沿街找爸爸2019-09-01 18:58
影／台南安平觀汐平台有離岸流 危險水域莫下水2019-09-01 19:54
台中旅館櫃台人員側錄信用卡 盜刷房客2萬吃6月徒刑2019-09-01 11:34
桃園4車連環撞車禍意外 賓士車頭全毀2人受傷2019-09-01 13:40
撿棒球驚動虎頭蜂 少年被螫50針2019-09-02 00:10
酒店、夜店前鬧事只有社違法開罰 蘇貞昌促修刑法2019-09-01 12:41
影／向爸索討生活費不成 男子持菜刀割傷弟弟2019-09-01 21:09
高雄彌陀驚傳男捕魚落海 失蹤3小時沖上岸命危2019-09-01 18:35
老公與女友投宿同床過夜 髮妻求償100萬被駁回2019-09-02 10:43
北宜公路傳坍方意外 落石砸中車子造成翻覆2019-09-01 14:03
留言