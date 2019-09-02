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國道3號聯結車起火 司機不在現場無人受傷

2019-09-02 10:02聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

國道三號南向393.9公里處，今天早上8時許，一輛停在路肩的聯結車，不知何故車頭突然起火燃燒，多位來往國道的駕駛嚇了一大跳，紛紛打電話報警，屏東縣消防局九如消分隊在上午8時25分就已把火勢撲滅，所幸現場無人傷亡，當時司機並不在現場，起火原因已由國道三號第五警察大隊竹田分隊調查釐清。

火燒車發生當下，正是上班時間，當時國道三號南下393.5km附近的路面，因為救火過程，路面留有水漬及化學藥劑，一度只剩內線可通行，所幸在警、消協助，現場已於9時32分恢復全線通車，竹田分隊已通知駕駛前往說明，釐清發生原因。

國道三號南向393.9公里處，今天早上8時許，一輛停在路肩的聯結車，不知何故車頭...
國道三號南向393.9公里處，今天早上8時許，一輛停在路肩的聯結車，不知何故車頭突然起火燃燒，所幸無人傷亡。圖／國道第五警察大隊提供
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國道火燒車

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