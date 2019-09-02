台南市東區老舊公寓半夜起火 一對夫妻倉皇逃生

2019-09-02 02:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市東區東門路三段11巷內l棟5層樓高老舊公寓，今天清晨1點55分3樓公寓發生火災，林姓承租夫婦及時逃出，至於起火原因待警消進一步調查。

台南市消防局今天清晨1點55分接獲報案，位於東門路三段11巷內公寓後方房間有火冒出，東門消防分隊到場，已有火煙竄出，馬上出水滅火，火勢在2點9分控制，並逐層搜索無人受困。

林妻說，當時她在看電視，突聞到煙味，看到二哥房間有火，馬上叫醒先生逃生，當時二哥外出不在家。